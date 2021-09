The Voice All Stars 2021 : Une comédienne et une influenceuse au million d'abonnés bluffent les coachs

Les auditions à l'aveugle de The Voice All Stars se sont poursuivies samedi 18 septembre sur TF1. Après une première salve d'ex-candidats très émouvante, les cinq coachs, Jenifer, Zazie, Patrick Fiori, Mika et Florent Pagny, ont été confrontés à de nouvelles surprises. On fait le point !

ANTHONY TOUMA (28 ANS) : CAN'T FEEL MY FACE - THE WEEKND

Anthony a été le demi-finaliste "coup de coeur" de la saison 2 de The Voice en 2013 et a évolué avec Jenifer. L'émission a véritablement changé sa vie puisqu'à peine son aventure terminée qu'il s'est fait signer par une maison de disque et a ainsi sorti son premier album. Au fil des années, le chanteur est même devenu une star grâce à ses concerts et à sa participation à Danse avec les stars au Liban qu'il a remportée. Anthony réussi comme dans le passé à faire l'unanimité auprès des coachs. Il choisit de rejoindre l'équipe de Mika.

OLYMPE (31 ANS) : YOU SAY - LAUREN DAIGLE

Il y a huit ans, Olympe montait pour la première fois sur la scène de The Voice pour ensuite vivre son aventure dans l'équipe de Jenifer. Il a terminé sa course en finale face à Yoann Freejay. Il n'a depuis jamais cessé de poursuivre son rêve de percer dans la musique et a réussi à sortir trois albums, dont le dernier a débarqué dans les bacs tout récemment en 2021. C'est un carton plein pour Olympe lors de son audition à l'aveugle où se retournent les cinq coachs. Il choisit finalement Zazie.

LOUISE (21 ANS) : L'AIGLE NOIR - BARBARA

Louise est comme un tout nouveau Talent aux yeux des coachs, et pour cause, elle a participé à The Voice en 2020 et avait rejoint l'équipe de Marc Lavoine, lors d'une saison où aucun des cinq juges All Stars n'étaient présents. Elle s'était hissée à l'époque jusqu'à l'étape des KO. Une très belle expérience pour la jeune femme qui a donc souhaité retenter sa chance. Elle dévoile aujourd'hui une image plus assurée d'elle-même. In extremis, Zazie et Patrick Fiori se sont retournés pour elle. Louise rejoint l'équipe de Zazie.

MANON (17 ANS) : LAY ME DOWN - SAM SMITH

Manon a participé à la saison 6 de The Voice Kids, dans l'équipe de Patrick Fiori. La jeune femme a depuis bien travaillé et évolué, tout en gardant sa puissante voix. Patrick Fiori ne l'a malheureusement pas reconnu lors de son audition à l'aveugle mais Florent Pagny, lui, a complètement craqué, étant le seul à s'être retourné. Manon rejoint donc son équipe.

TERENCE JAMES (29 ANS) : SHALLOW - BRADLEY COOPER ET LADY GAGA

Terence est issu de la saison 9 de The Voice où il avait été l'un des Talents d'Amel Bent et il est allé jusqu'en demi-finale. Aucun des coachs présents n'était dans sa saison mais Zazie et Mika n'en ont pas eu besoin pour être convaincus de ses atouts vocaux. Ensemble ils se sont retournés en même temps pour découvrir Terence. Ce dernier s'est dirigé vers Mika.

OGEE (17 ANS) : RISE UP - ANDRA DAY

Ogee, anciennement connue sous le nom d'Océane dans la saison 6 de The Voice Kids, a depuis sorti deux singles qui ont plutôt bien marché. Elle a également été invitée sur l'album de Bilal Hassani. En parallèle, elle a développé une carrière d'influenceuse sur les réseaux sociaux, comptant 1 million d'abonnés sur Instagram. Sa passion première reste la musique et elle espère montrer qu'elle a grandi et évolué. Seule Jenifer est séduite par sa voix lors de son audition à l'aveugle. Ogee rejoint donc son équipe.

LOUIS (27 ANS) : TO BUILD A HOME - THE CINEMATIC ORCHESTRA

Louis est un ex-finaliste de la première saison de The Voice, dans l'équipe de Garou. Il s'était incliné face à Stéphane Rizon à l'époque. Qu'à cela ne tienne, il a pu poursuivre ses rêves en étant signé par une maison de disque et en sortant deux albums. Il a même remporté le NRJ Music Award de la Révélation de l'année en 2013. Suite à quoi, il a intégré la troupe de la comédie musicale 1789 : les amants de la Bastille. Il fait un carton plein auprès des cinq coachs et choisit Patrick Fiori.

ATEF : ILS S'AIMENT - DANIEL LAVOIE

Atef avait bluffé les coachs de la saison 1 de The Voice et avait intégré l'équipe de Garou avant d'être éliminé en demi-finale. Avec son larynx d'un garçon de six ans qui rend sa voix très particulière, Atef a depuis fait plein de premières parties, comme pour Christophe Mae et Mathieu Chedid. Il a par ailleurs longtemps collaboré avec Louis Bertignac, qui est devenu un ami proche. Après avoir fait presque l'unanimité, Atef rejoint l'équipe de Patrick Fiori.

CHARLIE (20 ANS) : TROP BEAU - LOMEPAL

Charlie a été révélée dans la saison 1 de The Voice Kids, dans l'équipe de Louis Bertignac quand elle avait 12 ans. Une expérience très marquante qui l'a fait grandir et lui a permis de trouver l'artiste qu'elle voulait être. Aujourd'hui, elle est comédienne et a notamment tourné dans les séries Balthazar, Camping paradis et Section de recherches. Mais Charlie n'a jamais arrêté de chanter et aimerait que la musique prime dans sa vie. Première étape réussie pour la jeune femme qui intègre l'équipe de Jenifer.

YOANN (32 ANS) : ALLÔ MAMAN BOBO - ALAIN SOUCHON

Yoann a participé à la saison 4 dans l'équipe de Zazie. Après l'émission, il a enchaîné beaucoup de concerts avec son groupe et a également eu la chance de participer à l'opéra rock Le rouge et noir, coécrit par Zazie. Un spectacle qu'il a défendu jusqu'en Chine en 2020. Comme si le destin le voulait, Zazie est la seule à s'être retournée pour lui, le reconnaissant immédiatement. Il intègre donc son équipe.

Résumé des équipes :

Équipe de Jenifer : Amalya, Al.Hy, Ogee, Charlie

Équipe de Zazie : Gjon's Tears, Demi Mondaine, Olympe, Louise, Yoann

Équipe de Mika : Paul, Victoria, Anthony Touma, Terence James

Équipe de Florent Pagny : Anne Sila, MB14, Manon

Équipe de Patrick Fiori : Flo Malley, Emmy Liyana, Louis, Atef