Diaporama Louis Delort (The Voice) fiancé à sa belle Angèle : un "coup de foudre immédiat"

1 / 16 Louis Delort (The Voice) fiancé à sa belle Angèle : un "coup de foudre immédiat"

2 / 16 Louis Delort (ex-finaliste de la première saison de "The Voice") rejoint l'équipe de Patrick Fiori dans "The Voice All Stars" - TF1

3 / 16 Louis Delort : J olis mots à sa fiancée après son passage à "The Voice All Stars"

4 / 16 Louis Delort : J olis mots à sa fiancée après son passage à "The Voice All Stars"

5 / 16 Louis Delort : J olis mots à sa fiancée après son passage à "The Voice All Stars"

6 / 16 Louis Delort : J olis mots à sa fiancée après son passage à "The Voice All Stars"

7 / 16 Louis (ex-finaliste de la première saison de "The Voice") rejoint l'équipe de Patrick Fiori dans "The Voice All Stars" - TF1

8 / 16 Louis Delort : J olis mots à sa fiancée après son passage à "The Voice All Stars"

9 / 16 Louis (ex-finaliste de la première saison de "The Voice") rejoint l'équipe de Patrick Fiori dans "The Voice All Stars" - TF1

10 / 16 Louis (ex-finaliste de la première saison de "The Voice") rejoint l'équipe de Patrick Fiori dans "The Voice All Stars" - TF1

11 / 16 EXCLUSIF - Louis Delort lors du diner de charité de l'association "Sur les bancs de l'Ecole" parrainée par Leila Bekhti, au Pavillon Gabriel le Lundi 13 Octobre.

12 / 16 Louis Delort - Prix Ambassadeur ELA 2014 à la Cité des Sciences et de l'Industrie au Parc de la Vilette à Paris le 4 juin 2014.

13 / 16 Louis Delort lors du diner de charité de l'association "Sur les bancs de l'Ecole" parrainée par Leila Bekhti, au Pavillon Gabriel le Lundi 13 Octobre.

14 / 16 Louis Delort - Studio de l'emission "Hier Encore", presentee par Virginie Guilhaume et diffusee en prime time sur France 2 le 1er fevrier, a l'Olympia a Paris. Le 9 janvier 2014

15 / 16 Louis Delort - 15eme edition des NRJ Music Awards a Cannes.