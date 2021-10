The Voice All Stars 2021 : Jenifer se dévoile enceinte et menace de quitter l'émission, Florent Pagny remporte tout

Samedi 2 octobre 2021 dans The Voice All Stars, les cross-battles ont été lancées. Pour la deuxième fois dans l'histoire du jeu, cette règle cruciale a fait son grand retour. Le concept : à tour de rôle, chaque coach devait choisir un de ses Talents pour qu'il affronte sur le titre de son choix celui d'un autre coach. C'est le public présent sur le plateau qui a ensuite désigné le vainqueur de chaque battle et ainsi éliminé définitivement de l'aventure le perdant, avec le risque qu'un coach se retrouve sans aucun Talent. Les candidats sélectionnés ont quant à eux rendez-vous pour la demi-finale en direct le 16 octobre prochain.

ANNE SILA FACE À ECCO

Florent Pagny a fait s'affronter Anna Sila contre Ecco de l'équipe de Mika. Anne Sila s'est lancée la première avec le titre Writing's on the wall de Sam Smith, faisant preuve d'une très grande maîtrise et bluffant son coach qui s'est empressé de l'applaudir debout à la fin de sa prestation. "C'est une virtuose", a-t-il commenté. Rien n'est encore joué lorsqu'Ecco s'avance à son tour sur la scène pour interpréter It must have been love de Roxette. Une reprise toute en douceur pour la jeune candidate de 19 ans. Le public a voté pour garder Anne Sila à 73,7%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Ecco est éliminée.

AL.HY FACE À FLO MALLEY

Jenifer qui était qui était encore enceinte de son troisième enfant lors du tournage a voulu qu'Al.Hy affronte Flo (équipe Florent Pagny). Al.Hy a ouvert le bal avec Life on Mars de David Bowie. Comme à son habitude, elle a réussi à émouvoir Jenifer, qui a peiné à retenir ses larmes. Flo Malley lui a succédé en chantant Alter Ego de Jean-Louis Aubert, dédié à son père qui a perdu sa femme. Une prestation très touchante avec beaucoup de technique qui a fini de convaincre son coach de son talent. D'ailleurs, il l'a invité en tournée avec lui. Le public a voté pour garder Flo Malley à 54,4%. Il est qualifié pour la demi-finale. Al.Hy est éliminée.

Un résultat qui a beaucoup bouleversé Jenifer. Cette dernière a même glissé qu'elle ne souhaitait plus continuer l'aventure. "Je suis choquée. Je quitte l'émission. Je ne continue pas", a-t-elle lâché très émue à Mika. Après quoi, lorsque Nikos Aliagas lui a donné la parole, c'est quelque peu agacée et sans pouvoir contenir ses émotions qu'elle a déclaré : "Je suis un peu déboussolée. Je t'adore Flo, je ne devrais absolument pas réagir comme ça mais je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je suis extrêmement déçue. Là, ça ne m'amuse pas". Jenifer est finalement restée malgré le départ très douloureux d''Al.Hy.

OLYMPE FACE À DOMINIQUE MAGLOIRE

Zazie a fait confiance à Olympe qui a interprété au piano L'oiseau et l'enfant de Marie Myriam. Il affrontait Dominique Magloire (équipe Florent Pagny) qui a chanté Avant de nous dire adieu de Jeane Manson dont l'introduction était a capella. De la technique, deux organes assez incroyables, un registre similaire... il a été difficile de les départager. Le public a voté pour garder Dominique Magloire à 58,5%. Elle est qualifiée pour la demi-finale. Olympe est éliminé.

TERENCE JAMES FACE À ANTONY TRICE

C'est ensuite Mika qui a eu la main pour une nouvelle cross-battle. Il a défié Jenifer avec Terence James et Jenifer a choisi Antony Trice pour l'affronter. Une battle 100% masculine donc avec deux talents issus de la même saison, la 9. L'un chante en français, c'est Terence qui a opté pour un titre de Jean-Jacques Goldman, Pas Toi, et l'autre chante en anglais, Antony avec Before You Go de Lewis Capaldi. Le public a voté pour garder Terence James à 52,4%. Il est qualifié pour la demi-finale. Antony Trice est éliminé.

CASSIDY FACE À MANON

Patrick Fiori envoie Cassidy se mesurer à Manon dans l'équipe de Florent Pagny. Il s'agit de deux finalistes de The Voice Kids. Cassidy a repris A natural woman d'Aretha Franklin. Manon a relevé avec Pas sans toi de Lara Fabian. De la voix, de l'intensité, de l'émotion, il y en avait chez les deux jeunes femmes. Le public a voté pour garder Manon à 56,5%. Elle est qualifiée pour la demi-finale. Cassidy est éliminée.



DEMI MONDAINE FACE À NEO

Zazie a défié Mika avec Demi Mondaine qui a affronté le groupe Neo (Xam Hurricane, finaliste de la saison 7 en 2018, Michael Bucquet issu de la saison 9 en 2020 et Mathis, le seul à n'avoir jamais participé à The Voice). Le rock était au rendez-vous pour cette nouvelle battle. Demi Mondaine a livré sa version de Bang Bang de Nancy Sinatra. Neo a opté pour Dream On d'Aerosmith. Le public a voté pour garder Demi Mondaine à 67%. Elle est qualifiée pour la demi-finale. Neo est éliminé.

OGEE FACE À VICTORIA

Au tour de Jenifer de reprendre la main et de se mesurer à Mika. La chanteuse a envoyé Ogee dans l'arène, laquelle a affronté Victoria. Ogee s'est lancée sur Proud Mary de Tina Turner, quant à Victoria, elle a tenté sa chance sur Comme d'habitude de Claude François. Le public a voté pour garder Victoria à 55,4%. Elle est qualifiée pour la demi-finale. Ogee est éliminée.

ANTOINE FACE À YOANN

Patrick Fiori a conclu cette première phase des cross-battles en faisant confiance à Antoine. Le jeune homme qui s'est métamorphosé au fil des années a eu face à lui Yoann de l'équipe de Zazie. Antoine, avec sa personnalité déjantée, a repris Machistador de M. Danse, énergie, caractère... le candidat a fait mouche sur le plateau. Yoann a eu la lourde tâche de passer juste après avec Carmen de Stromae. Le public a voté pour garder Antoine à 59,5%. Il est qualifié pour la demi-finale. Yoann est éliminé.



Résumé des équipes :

Équipe de Jenifer : Amalya, Charlie, Leelou

Équipe de Zazie : Gjon's Tears, Demi Mondaine, Louise, Will

Équipe de Mika : Paul, Victoria, Anthony Touma, Terence James

Équipe de Florent Pagny : Anne Sila, MB14, Manon, Dominique Magloire, Ana Ka, Anahy

Équipe de Patrick Fiori : Flo Malley, Emmy Liyana, Louis, Atef, Antoine