Jenifer maman de 3 enfants : ses premières confidences sur sa "famille nombreuse"

Jenifer a beau être une personnalité publique, elle tient à garder sa vie privée... privée ! Ainsi, son public n'a jamais eu la chance de découvrir ses enfants, dont le dernier serait né en mai dernier en Corse, en toute discrétion. Un heureux événement que la chanteuse de 38 ans a accueilli avec son mari Ambroise Fieschi et sur lequel elle n'a jamais pris la parole. Jenifer n'a toutefois pas pu y échapper lors de sa dernière interview pour Télé 7 jours, parue ce lundi 6 septembre 2021, à l'approche de la diffusion de The Voice All Stars.

Alors que nos confrères soulignent que trois enfants constituentt une famille nombreuse, Jenifer n'a d'autre choix que de confirmer : "C'est ça !" Et pour elle d'assurer qu'elle reste une "madame Tout-le-monde" : "Je passe l'aspirateur et nettoie mes toilettes. Il y a plein de mamans qui bossent et qui essaient de faire de leur mieux. Je fais pareil", explique-t-elle, sans en dire plus sur son quotidien de maman.

Un quotidien personnel bien à l'écart de sa vie de star de la musique. Jenifer a fait ce choix dès sa sortie de la Star Academy (2001), après une soudaine surexposition sans précédent et lorsqu'elle est devenue maman pour la première fois. "Je me cache davantage ! J'esquive on va dire. J'aurais pu être encore plus abîmée par tout ça. J'ai eu un enfant très tôt, des responsabilités. Cela m'a donné la force et permis de garder le cap", estime-t-elle aujourd'hui.

Il est vrai que Jenifer n'était âgée que de 22 ans lorsque son fils aîné, Aaron, est né. Il est aujourd'hui âgé de 17 ans et est issu des amours passés de la coach de The Voice (TF1) avec Maxim Nucci. S'en est suivi Joseph (7 ans), fruit de sa relation avec Thierry Neuvic. Avec son mari Ambroise et leur enfant commun, ils forment donc une belle et grande famille recomposée.

En studio à Londres, nouvel album en préparation

Toujours connectée avec sa grande communauté composée notamment de 862 000 abonnés sur Instagram, Jenifer a fait savoir il y a quelques jours qu'elle est retournée en studio pour enregistrer un nouvel album à Londres, dans des conditions "live".

Comblée à l'idée de reprendre le chemin des studios d'enregistrement, elle avait alors publié plusieurs photos et un long message sur Instagram, remerciant ses fans de la suivre depuis tant d'années : "Il y a 3 ans déjà, c'était le début d'une nouvelle page, j'étais fébrile à l'idée de savoir si vous seriez là, toujours au rendez-vous...et mes craintes se sont vite dissipées. Au-delà de l'accueil que vous avez réservé à l'album, nous avons vécu tous ensemble une aventure extraordinaire. La tournée ! J'ai retrouvé des visages que je connaissais, j'en ai découvert aussi de nouveaux, de toutes générations." "Nous y sommes. Direction Londres pour démarrer l'enregistrement de l'album. Pouvoir enregistrer dans les conditions 'live', dans des studios mythiques d'un autre temps et qui ont vu passer les plus grandes stars internationales, voir les chansons prendre vie sans machines et uniquement jouées avec des musiciens incroyables. J'ai voulu cette chaleur, cette proximité et cette authenticité dans le son, dans les mots, ajoutait-elle. J'ai voulu un album pour la scène, avec des cuivres, des violons... bref, avec de l'âme. J'ai hâte, tellement hâte d'être au moment où cet album sera le vôtre et qu'au détour d'une route, nous pourrons à nouveau nous regarder dans les yeux... Et c'est pour bientôt...."

Le tout signé avec un "Je vous aime tellement".