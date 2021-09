The Voice All Stars : Neo, le groupe créé par Pascal Obispo, déjà séparé

Les auditions à l'aveugle de The Voice All Stars étaient décidément pleines de surprises. Elles se sont même clôturées en beauté samedi 25 septembre lorsqu'un trio s'est présenté sur scène. En effet, les cinq coachs, Zazie, Jenifer, Patrick Fiori, Florent Pagny et Mika ont eu l'opportunité d'applaudir Neo, un groupe de rock composé de trois membres, dont deux déjà vus dans l'émission.

Il y a Xam Hurricane, finaliste de la saison 7 en 2018 avec Pascal Obispo, Michael Bucquet issu de la saison 9 en 2020 avec Marc Lavoine et éliminé aux KO et Mathis, un cas unique dans cette saison anniversaire puisqu'il est le seul à n'avoir jamais participé à The Voice. C'est Pascal Obispo lui-même qui a entrepris de les réunir tous les trois et qui est depuis un mentor pour eux.

Avec leur reprise de Grenade de Clara Luciani, Neo a fait son petit effet, surtout auprès de Zazie, Florent Pagny et Mika qui se sont tous les trois retournés. C'est finalement Mika qui a réussi à les recruter dans son équipe pour son plus grand plaisir. Neo a donc prochainement rendez-vous aux Cross-Battles et tout laisse à penser qu'ils risquent encore une fois de faire sensation. Une fois l'aventure terminée pour eux, les Français n'auront en revanche pas l'occasion de les revoir ensemble sur scène.

En effet, après le tournage, Michael Bucquet a décidé de quitter le navire. "Certains sont déjà au courant, je ne fais plus partie du groupe NEO depuis un moment déjà. Le tournage de The Voice All Stars s'étant déroulé il y plusieurs mois, retrouvez moi quand même ce samedi à 21h05 sur TF1 aux côtés de Mathis et Xam ! C'était un plaisir de partager la scène ensemble, nous sommes restés en bons termes et je leur souhaite le meilleur pour la suite de leur aventure musicale", a-t-il annoncé sur Instagram.