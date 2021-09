The Voice All Stars 2021 : Patrick Fiori très ému par une ancienne Kid, un trio fait le show

Les auditions à l'aveugle de The Voice All Stars se sont conclues samedi 25 septembre sur TF1. Les cinq coachs, Jenifer, Zazie, Patrick Fiori, Mika et Florent Pagny, ont une dernière fois été confrontés à de grandes surprises de la part d'ancien Talents et ils ont eu l'opportunité de compléter leurs équipes. On fait le point !

DOMINIQUE MAGLOIRE (53 ANS) : STILL LOVING YOU - SCORPIONS

Dominique Magloire a participé à la toute première saison de The Voice il y a dix ans et a été éliminée à l'époque en demi-finale. Elle avait été chaperonnée par Florent Pagny, lequel ne pouvait s'empêcher de la qualifier de diva. Le coach l'a reconnue dès les premières notes et s'est tout de suite retourné. La puissante voix de Dominique a également séduit Patrick Fiori et Mika. La candidate fait le choix du coeur et retourne chez Florent Pagny.

LEELOU (15 ANS) : MAKE YOU FEEL MY LOVE - BOB DYLAN

Leelou est une ex-candidate de la saison 4 de The Voice Kids. Elle était âgée à l'époque de 11 ans et avait complètement bluffé les coachs par sa voix et sa capacité à jouer du violoncelle. Elle avait rejoint l'équipe de Jenifer et s'était hissée jusqu'en finale. Pour son retour dans l'émission, Leelou était encore une fois accompagnée de son violoncelle pour livrer une prestation qui a, à nouveau, séduit son ancienne coach Jenifer ainsi que Zazie. Leelou décide de retrouver Jenifer encore une fois.

ANTOINE (22 ANS) : FEEL GOOD INC - GORILLAZ

Antoine a participé à la saison 5 de The Voice dans l'équipe de Garou. Avec son coach, il avait atteint la finale du show. Depuis, il a eu l'occasion de sortir un album, de faire des premières parties, notamment celle de Pascal Obispo au Zénith de Paris. Sur la scène de The Voice, Antoine a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa personnalité déjantée, faisant même danser les coachs. Il décide de rejoindre l'équipe de Patrick Fiori.

ECCO (19 ANS) : ÇA CASSE - MAURANE

Ecco vient de la saison 7 de The Voice dans l'équipe de Pascal Obispo. Elle était allée jusqu'en demi-finale. Depuis, la jeune femme a bien grandi et n'a jamais cessé de chanter, composant même ses propres textes. Elle voulait émouvoir les coachs et elle a réussi, faisant notamment craquer Mika et Zazie. Après avoir quelque peu hésité entre les deux, Ecco a choisi de rejoindre l'équipe de Mika.

WILL (46 ANS) : SWEET DREAMS - ANNIE LENNOX, DAVE STEWART, EURYTHMICS

Will est un ancien candidat de la saison 6 de The Voice. À l'époque, il était dans l'équipe de Zazie et sa prestation avait été vue 130 millions de fois à travers le monde. Will a eu l'opportunité d'enchaîner les concerts et a même eu la chance de faire la première partie de Johnny Hallyday avec les Vieilles Canailles. Il a également collaboré avec des stars internationales comme Ben Harper et Lenny Kravitz. Pour les All Stars de The Voice, il a choisi de retenter l'aventure avec sa coach de coeur, Zazie. Elle complète ainsi son équipe.

ANA KA (33 ANS) : XXL - MYLÈNE FARMER

La jeune femme est une ancienne candidate de la saison 5 de l'émission. Elle était dans l'équipe de Garou puis a été volée par Florent Pagny. Depuis elle a n'a jamais cessé de chanter et s'est construit une belle carrière d'artiste, partageant par exemple la scène de l'Olympia avec Lara Fabian. Elle revient dans l'émission complètement métamorphosée puisqu'elle s'est délestée de 53 kilos ces dernières années. En revanche, sa voix est toujours aussi impressionnante et a fait se retourner Florent Pagny. Ana Ka rejoint ainsi son équipe.

ANAHY (31 ANS) : MAIS JE T'AIME - GRAND CORPS MALADE ET CAMILLE LELLOUCHE

Anahy est une ex-candidate de la saison 5 où elle avait évolué avec Garou et s'était hissée jusqu'à la demi-finale de la compétition. Comme il y a quelques années, la jolie brune a fait sensation auprès des coachs lors de son passage. Zazie et Florent Pagny n'ont pas résisté à l'appel du buzz et Anahy a choisi de continuer l'aventure avec Florent Pagny, complétant ainsi son équipe.

CASSIDY : (18 ANS) : CALLING YOU - JEVETTA STEELE

Cassidy est une ex-candidate de la saison 4 de The Voice Kids. À l'époque elle avait 14 ans et avait fait une belle aventure avec Patrick Fiori. Elle espérait qu'il allait la reconnaître en retournant sur scène et c'est un pari réussi puisque le coach a buzzé pour la découvrir, non sans émotion. En effet, c'est même les larmes aux yeux qu'il l'a attentivement écouté chanter. Cassidy est très heureuse de pouvoir refaire un petit bout de chemin avec lui en complétant son équipe.

ANTONY TRICE (25 ANS) : PUISQUE TU PARS - JEAN-JACQUES GOLDMAN

Lors de la saison 9 du show, Antony Trice avait bluffé tout le monde avec une reprise d'un titre de Christophe Mae bouleversante. En quelques jours, sa prestation avait même été vue par plusieurs millions de personnes. Une prestation d'autant plus bouleversante qu'elle cachait un lourd message, autour du décès de sa soeur aînée. Il avait à l'époque atteint la demi-finale avec Marc Lavoine. Seule Jenifer s'est retournée pour lui ce qui lui permet à son tour de compléter son équipe.

NEO : LA GRENADE - CLARA LUCIANI

C'est un trio qui est venu conclure en beauté ces auditions à l'aveugle, composé d'anciens Talents. Il y a Xam Hurricane, finaliste de la saison 7 avec Pascal Obispo, Michael Bucquet issu de la saison 9 avec Marc Lavoine et éliminé aux KO et Mathis, le seul à n'avoir jamais fait The Voice. Ils reviennent sous le nom de Neo, leur groupe de rock. C'est Pascal Obispo lui-même qui a entrepris de les réunir et qui est depuis en quelque sorte un mentor pour eux. Zazie, Florent Pagny et Mika craquent pour leur prestation mais c'est ce dernier qui l'emporte. Il complète lui aussi son équipe.

Résumé des équipes :

Équipe de Jenifer : Amalya, Al.Hy, Ogee, Charlie, Leelou, Antony Trice

Équipe de Zazie : Gjon's Tears, Demi Mondaine, Olympe, Louise, Yoann, Will

Équipe de Mika : Paul, Victoria, Anthony Touma, Terence James, Ecco, Neo

Équipe de Florent Pagny : Anne Sila, MB14, Manon, Dominique Magloire, Ana Ka, Anahy

Équipe de Patrick Fiori : Flo Malley, Emmy Liyana, Louis, Atef, Antoine, Cassidy