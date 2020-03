Antony Trice (The Voice 2020), sa soeur décédée : "Tout tourne autour de ça..."

Samedi 25 janvier dernier, Antony Trice a fait sensation lors des auditions à l'aveugle de The Voice (TF1). Avec sa reprise du morceau Casting de Christophe Maé, ce jeune Suisse de 24 ans a littéralement bouleversé les coachs, mais aussi les téléspectateurs. Sa prestation a été vue par des millions d'internautes, dont Christophe Maé lui-même. Outre son talent incontestable, Antony, qui a rejoint l'équipe de Marc Lavoine, a ému avec ses tristes confidences sur le décès de sa soeur Emmanuelle il y a dix ans dans un accident de scooter. C'est en son honneur qu'il s'est lancé dans la musique.

Interviewé par Télé 7 jours, le jeune homme explique avoir suscité de nombreuses réactions en l'évoquant. "Je reçois beaucoup de messages de gens qui ont perdu des proches, qui me félicitent d'avoir eu le courage, entre guillemets, de me présenter et de raconter mon histoire...", explique-t-il. Et de préciser : "J'ai partagé un sujet sensible et les gens partagent leurs histoires avec moi, donc j'ai envie de donner ce que je peux." Bien qu'il s'impose comme l'un des favoris du télé-crochet de la Une, Antony redoute tout de même les critiques. "J'ai vraiment peur que les gens pensent que j'ai utilisé cette histoire à mon profit, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'avais envie d'expliquer pourquoi je chantais de cette manière-là, souligne-t-il. C'est impossible de ne pas en parler parce que j'ai commencé la musique au décès de ma soeur et tout tourne autour de ça..."

Mais pas le temps pour le doute, Antony doit se concentrer sur la prochaine étape de la compétition, les battles ! Les premiers face-à-face auront lieu dès ce samedi 7 mars 2020. "Ça me fait peur !, avoue-t-il. Parce que je dis toujours que je veux bien perdre contre moi-même, mais pas contre quelqu'un. (...) Si je fais la meilleure prestation de ma vie et que mon concurrent, ou duo, je ne sais pas comment l'appeler, est meilleur, c'est lui ou elle qui passera..." Réponse très prochainement...