Antoine (The Voice) métamorphosé physiquement : Zazie sous le charme

Ce samedi 25 septembre 2021 est diffusée la troisième partie des auditions à l'aveugle de The Voice All Stars. L'occasion de découvrir une dernière fois ce que sont devenus d'anciens candidats du programme toutes saisons confondues. Et certains ont assurément bien changé ! C'est le cas d'Antoine. Finaliste de la cinquième saison en 2016, le jeune homme était alors âgé de 16 ans et a évolué dans l'équipe de Garou. Il avait terminé troisième derrière le gagnant Slimane et son dauphin MB14, marquant toutefois les esprits grâce à sa personnalité un peu déjantée. Une personnalité qu'il a conservée contrairement à son look.

En effet, lorsqu'il s'est présenté sur scène pour repasser son audition à l'aveugle, Antoine a donné du fil à retordre pour être reconnu. Et pour cause, fini la coupe courte de l'époque qui lui donnait un air sage puisqu'il arbore désormais une longue chevelure bouclée pour un style rock plus assumé à 22 ans. "Mais oui Antoine, il avait les cheveux courts !", a fini par se souvenir Florent Pagny au moment de se retourner pour lui faire face. "Alors déjà, t'étais pas mal à l'époque mais alors là : sur-beau gosse !", a surenchérit Zazie.

Antoine n'a pas fait que du chemin physiquement, il s'est aussi construit une belle carrière dans la musique après son passage dans l'émission. Il a en effet eu l'occasion de sortir un premier album mais aussi de faire des premières parties, notamment pour Pascal Obispo qu'il a suivi pour plusieurs Zénith de France. "Grâce à The Voice, aujourd'hui je peux non seulement travailler avec des gens que j'apprécie mais en plus gagner ma vie, c'est un vrai accomplissement, je suis très fier de ça", s'est-il réjouit en coulisses.