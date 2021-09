Ana Ka (The Voice) méconnaissable : elle a perdu 53 kilos !

Cinq ans après s'être lancée dans l'aventure The Voice, Ana Ka a opéré un grand retour dans l'émission à l'occasion de la version All Stars ce samedi 25 septembre 2021. La chanteuse a participé à la troisième et dernière audition à l'aveugle avant les cross-battles avec brio. En effet, avec son interprétation de XXL de Mylène Farmer, elle a réussi à ce que se retourne un coach, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Florent Pagny. Ana Ka avait déjà à l'époque, lors de la saison 5, fait un petit bout de chemin avec lui lorsqu'il l'avait volée à Garou au moment de l'épreuve ultime. Florent Pagny était donc fier de constater qu'elle n'avait rien perdu de ses grands atouts vocaux. En revanche, Ana Ka n'a plus rien à voir physiquement avec la jeune candidate qu'elle a été dans le passé.

"Avant, j'étais un peu différente, voire très différente", a-t-elle reconnu en coulisses pour se présenter. Et de préciser : "J'avais une frange, je portais une combi grande taille... Mais j'ai perdu beaucoup de poids : 53 kilos. On ne va pas se mentir, c'est le poids d'une copine que j'ai perdu, que j'avais sur le dos depuis des années."

C'est donc en 2016 qu'Ana Ka s'était présentée sous un autre jour face aux coachs de l'époque, Mika, Zazie, Garou et Florent Pagny. Elle avait fait l'unanimité lors de son audition à l'aveugle avec la reprise du titre Heavy Cross du groupe Gossip. Son aventure avait pris fin après le premier direct de la saison remportée par Slimane. Ana Ka a par la suite continué de chanter, enchaînant beaucoup de concerts et beaucoup de spectacles, dont la comédie musicale Priscilla, folle du désert en 2017 pour laquelle elle jouait le rôle d'une Diva. La chanteuse de 33 ans a même eu l'occasion de partager la scène avec Lara Fabian ! Nul doute que sa nouvelle participation à The Voice lui offrira de nouvelles belles opportunités.