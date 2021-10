The Voice All Stars, la finale : Anne Sila sacrée gagnante, les larmes de Jenifer et Nikos Aliagas... en jupe !

Après une demi-finale pleine de surprises et surtout de suspense, la saison All Stars de The Voice a touché à sa fin ce samedi 23 octobre 2021. Ils étaient six Talents à se disputer la victoire : Louis Delort dans l'équipe de Patrick Fiori, Amalya dans celle de Jenifer. Florent Pagny a placé ses espoirs en Anne-Sila, Manon et MB14 tandis que Mika pouvait compter sur Terence James. Seule Zazie s'est retrouvée sans aucun Talent en finale. Une grande première pour un coach dans l'histoire de The Voice. Chaque candidat a pu chanter à deux reprises, une chanson en solo et une autre en duo avec des invités prestigieux, à savoir Ed Sheeran, Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Soprano, Amel Bent et Garou.

La soirée a en grande partie été enregistrée la veille, le vendredi. Et pour cause, Mika ne pouvait pas être présent en direct en raison d'un concert programmé il y a plusieurs mois à la Philharmonie de Paris. Pour qu'il assiste malgré tout au spectacle, il a été décidé de mettre en boîte les prestations des six candidats un peu plus tôt. Le public a néanmoins pu voter en live et les résultats ont été annoncés en direct avec un Mika en duplex depuis sa loge à la Philharmonie.

TERENCE JAMES

Terence James peut déjà être heureux d'avoir fait mieux que sa dernière participation à The Voice où il avait été éliminé en demi-finale. Les espoirs pour décrocher la victoire étaient alors tous possibles. Après avoir fait des choix risqués sur des titres difficiles, il a opté samedi soir pour Your Song d'Elton John après avoir eu l'opportunité de former dans un premier temps un duo avec la star internationale Ed Sheeran sur Bad Habits. Lors de son passage en solo, c'est en kilt qu'il est apparu, cet habit traditionnel d'Écosse d'où il est originaire. Une tenue qui a poussé Nikos Aliagas à enfiler... sa jupe grecque ! Ce qui a suscité un grand fou-rire sur le plateau. Plus sérieusement, Mika s'est dit très fier de la grande performance de son poulain.



ANNE SILA

Difficile de passer à côté du phénomène Anne Sila. Dès sa première participation à The Voice en 2014, la jeune femme avait fait mouche avec sa voix envoûtante et sa personnalité pleine de poésie. C'est assez facilement qu'elle a décroché sa place en finale. Elle a d'abord partagé la scène avec Nolwenn Leroy pour livrer une performance sur Quand on a que l'amour de Jacques Brel. Anne Sila a ensuite relevé le défi de chanter seule sur la difficile chanson Creep de Radiohead. Un titre qu'elle a su s'approprier et qui a véritablement impressionné les coachs.

MB14

MB14 a prouvé qu'il pouvait prendre des risques. Tout au long de la compétition, il a dévoilé plusieurs facettes de sa personnalité, rendant fier son coach Florent Pagny. Il s'est lancé un nouveau défi exigeant pour la finale en interprétant le morceau très technique et vocal The Show Must Go On de Queen. Pas de rap, pas de beatbox... juste sa voix. Sa prestation a fait l'unanimité auprès des coachs, lesquels se sont levés de leur fauteuil pour l'applaudir. Florent Pagny a souligné sa maîtrise et reconnaît de plus en plus en lui un artiste complet. MB14 est remonté une deuxième fois sur scène auprès de Soprano sur le titre de ce dernier Clown.

MANON

La benjamine de la saison n'a rien a envié à ses adversaires. Après un début timide dans l'émission, Manon a créé la surprise en se hissant jusqu'en finale. Il faut dire que, malgré un certain manque de confiance en elle, la jeune candidate de 18 ans possède une voix tout à fait époustouflante. Elle a tenté de convaincre le public en s'attaquant au titre No Time to Die de Billie Ellish, la musique du tout nouveau James Bond. Rien que ça ! Manon s'en est très bien sortie et a reçu les félicitations méritées de Florent Pagny ainsi que des autres coachs, bluffés par son assurance sur scène. Manon a plus tard encore une fois eu l'opportunité de démontrer ses talents en chantant avec Amel Bent sur Tu n'es plus là.

AMALYA

Amalya a de quoi rendre fière sa coach Jenifer. Seul Talent restant de son équipe après les difficiles cross-battles, la candidate a réussi à passer par la suite avec brio l'étape de la demi-finale. Pour la finale, elle a eu l'honneur de pousser de la voix au côté de Clara Luciani. Les deux artistes ont interprété La Grenade. Elle s'est ensuite lancée le challenge vocal de reprendre seule le célébrissime tube All By Myself de la grande Céline Dion. Sa prestation a ému aux larmes sa coach, qui a profité de sa prise de parole pour annoncer quitter The Voice après dix ans d'aventure.

LOUIS DELORT

Louis Delort a eu chaud lors de la demi-finale. Repêché in extremis par le public, le candidat ne voulait pas le décevoir samedi soir. Il a d'abord repris la chanson préférée des Français, à savoir Belle tirée de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, en compagnie de son premier coach Garou qui l'avait à l'époque emmené en finale en saison 1. Lors de leur prestation, Patrick Fiori n'a pas pu s'empêcher de les rejoindre. Une magnifique manière de boucler la boucle en quelque sorte. Louis a par la suite sorti le grand jeu en reprenant Fix You de Coldplay, qu'il a commencé au piano. Ce sont tout simplement des frissons qui ont traversé les coachs et le public. Patrick Fiori a même été ému aux larmes par la pureté de sa prestation.

LES RÉSULTATS DES VOTES

Le Talent qui a récolté le plus de suffrages est... Anne Sila ! Elle remporte cette première édition All Stars de The Voice. C'est par ailleurs la quatrième fois que Florent Pagny accompagne un candidat jusqu'à la victoire de l'émission.