Anne Sila (The Voice) poignardée par son compagnon, un terrible drame personnel

C'est avec beaucoup d'émotion qu'Anne Sila a fait son grand retour dans The Voice le 11 septembre 2021. Pour la saison anniversaire du télé-crochet de TF1, la chanteuse qui avait été finaliste lors de la saison 4 en 2015, a accepté de se mesurer à d'autres anciens Talents inoubliables. Et comme lors de sa première aventure, elle a choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny. Ce dernier ne l'a jamais oubliée et a été ému aux larmes en la redécouvrant sur scène. Si sa voix n'a pas changé, Anne Sila arbore toutefois un tout nouveau look. En effet, les téléspectateurs avait pu la voir le crâne rasé. A présent, la jeune femme a une belle chevelure brune et bouclée. Un signe de son bon rétablissement comme on peut le comprendre à travers son histoire. Il y a six ans, juste avant de participer à The Voice, Anne Sila a connu un épisode traumatisant à cause duquel elle s'est rasée la tête.

"J'avais entendu dire que les Indiens avaient les cheveux très longs, car ça représentait leurs souvenirs. J'ai vécu une période un peu difficile et je n'avais pas envie de garder les miens pendant un petit moment. Là, comme ça va mieux, je les laisse pousser et ça fait des petites boucles", a-t-elle expliqué lors d'une interview pour TV Mag. Cette période difficile qu'elle évoque, c'est la terrible agression dont elle a été victime en 2014. La jeune femme alors âgée de 25 ans avait été poignardée par son compagnon une vingtaine de fois selon les informations de l'époque, sa manager qui avait tenté de s'interposer une trentaine de fois. Fort heureusement, les deux femmes avaient réussi à fuir leur agresseur, lequel avait par la suite été interpellé par la police puis mis en examen pour tentative de meurtre et violences volontaires aggravées.

Un drame personnel qu'Anne Sila a naturellement eu beaucoup de mal à mettre derrière elle. Mais aujourd'hui, elle assure être beaucoup plus apaisée. "Je vais mieux. Je vis des moments très heureux. La vie a toujours son lot de belles choses et de moments un peu moins jolis mais c'est sûr que ça va mieux. Je suis contente car je crois que je vais encore plus profiter de cette deuxième expérience dans The Voice. Je vais me rendre compte de la chance que j'ai", a-t-elle confié à Télé Loisirs.