La faute au public ? Jenifer livre une explication étonnante après son loupé dans The Voice

Samedi 9 octobre 2021 était diffusée la deuxième et dernière partie des cross-battles dans The Voice All Stars. Une fois encore, le public présent sur le tournage a eu la lourde tâche de départager les candidats qui s'affrontaient l'un contre l'autre. Ceux faisant partie de l'équipe de Jenifer n'ont malheureusement pas obtenu les faveurs des votants et ont tous été éliminés, à l'exception d'Amalya. Un résultat auquel ne s'était pas du tout préparée la coach de 36 ans, laquelle est apparue enceinte et très émotive pendant le tournage. À tel point qu'elle a quitté le plateau un long moment pour reprendre ses esprits.

"Il fallait être un minimum stratège et je ne l'ai pas du tout été", a-t-elle reconnu lors d'une interview pour Télé Loisirs. Et d'ajouter : "C'était chaud. C'était très spécial. Surtout pour les talents qui attendaient leur tour dans les gradins". Outre son manque de stratégie, Jenifer estime qu'il y avait un autre problème de taille lors de ces cross-battles, ce qui aurait fortement desservi son équipe selon elle : "C'était un public bizarre, a-t-elle estimé. Ce n'était que des intermittents. Puis il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes...". Ainsi, les candidates du télé-crochet auraient dès le départ eu moins de chance que leurs concurrents masculins.

L'aventure n'est heureusement pas terminée pour Jenifer. Avec la victoire d'Amalya face à Atef, de l'équipe de Patrick Fiori, elle et son Talent ont prochainement rendez-vous en demi-finale le samedi 16 octobre prochain. Amalya fait partie des six femmes qualifiées et qui se retrouveront face à neuf hommes. Au terme de cette première soirée en direct, six d'entre eux iront jusqu'en finale, le 23 octobre suivant.