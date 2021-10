Jenifer quitte le plateau de The Voice en plein tournage : la séquence non diffusée racontée par un Talent

Lors du premier épisode des cross-battles de The Voice All Stars diffusé samedi soir, ce fut la douche froide pour Jenifer. La chanteuse a livré trois battles face à ses camarades coachs et, malheureusement, ses Talents ont à chaque fois été éliminés de la compétition. Jenifer a notamment été très affectée par le départ d'Al.Hy, son "coup de coeur absolu toutes saisons confondues" comme elle l'a confié auparavant. Cette dernière a perdu contre Flo Malley de l'équipe de Patrick Fiori, à la grande surprise de Jenifer. "Je suis choquée. Je quitte l'émission. Je ne continue pas", a-t-elle lâché très émue. La chanteuse avait ensuite confié son agacement: "Je suis un peu déboussolée. Je t'adore Flo, je ne devrais absolument pas réagir comme ça mais je suis dans l'incompréhension la plus totale. Je suis extrêmement déçue. Là, ça ne m'amuse pas".

Malgré le départ très douloureux de sa protégée, Jenifer est finalement restée sur son fauteuil pour poursuivre le jeu. Du moins, c'est ce que les téléspectateurs ont vu. Car en réalité, la maman de 38 ans qui était encore enceinte de son troisième enfant lors du tournage a bel et bien déserté le plateau de The Voice un long moment, beaucoup trop bouleversée. "Il y a une interruption de tournage, on se dit tous que Jenifer a besoin de reprendre ses esprits, on ne sait pas du tout ce qu'il se passe. Nous on reste dans nos gradins et on attend. On se dit juste qu'elle va se rafraichir. Jenifer était enceinte à ce moment-là en plus. Son hypersensibilité plus les hormones en folie, j'imagine dans quel état elle était", a relaté Amalya, autre Talent de l'équipe de Jenifer, pour Télé Loisirs.

Amalya n'a néanmoins pas été totalement surprise par la réaction de sa coach, tant elle est au fait de sa relation particulière avec Al.Hy. "Quand j'ai vu Al.Hy partir, la première chose que je me suis dite c'est : 'd'accord, là Jen, ça ne va pas bien se passer'. Je me doutais que Jenifer perdrait ses moyens, mais pas à ce point. Je savais qu'elle serait en colère, qu'elle serait extrêmement triste mais quand j'ai vu le déroulement de toute l'étape je me suis dit 'ah oui, c'est à ce point'", a encore confié la candidate. Jenifer peut encore espérer voir certains de ses Talents atteindre la demi-finale. Réponse aux prochaines cross-battles !