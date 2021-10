Jenifer enceinte dans The Voice : premières photos de son ventre arrondi, look stylé et onéreux !

Jenifer a fait le choix il y a longtemps de séparer sa vie privée de sa vie professionnelle. Toujours très active sur la Toile et très présente à l'écran pour partager sa musique, elle l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de mettre en avant son quotidien de maman. La chanteuse de 38 ans a en effet trois enfants, Aaron (âgé de 17 ans, dont le père est Maxim Nucci), Joseph (7 ans, fruit de sa relation avec Thierry Neuvic) et le petit dernier qu'elle a accueilli avec son mari Ambroise Fieschi. Un nouveau bébé dont on ne sait encore rien, si ce n'est qu'il serait né au mois de mai, en Corse. Cette naissance est en tout cas survenue après le tournage de The Voice All Stars car Jenifer se dévoile enceinte dans l'épisode de ce samedi 2 octobre 2021.

Alors que les cross-battles sont lancées, la jolie brune affiche en effet un beau ventre arrondi dans une superbe tenue qui ne peut camoufler ses formes. Il s'agit d'un total look rouge et blanc issu de la griffe Isabel Marant et constitué d'une chemise d'une valeur de 580 euros et d'une jupe au même imprimé affichée au prix de 2086 euros. Le tout est acceessoirisé d'une ceinture en cuir qui coute 290 euros et de bottes blanches qu'il est possible de se procurer contre 1150 euros. Un look complet qui revient donc au total à 4016 euros !