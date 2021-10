The Voice All Stars 2021 : MB14 craque et fond en larmes, Jenifer frôle la catastrophe

Samedi 9 octobre 2021, les cross-battles de The Voice All Stars ont pris fin. Pour cette deuxième partie, la pression était à son comble, notamment pour Jenifer qui avait perdu chacune de ses battles la semaine précédente. A contrario, Florent Pagny avait tout remporté. Après de nouvelles prestations hautes en couleur et riches en émotions, le public présent en plateau a fini de faire ses choix et a désigné les derniers candidats qui ont rendez-vous en demi-finale en direct le 16 octobre prochain.

ANA KA FACE À WILL

Florent Pagny entame ces nouvelles cross-battles en envoyant Ana Ka affronter Will de l'équipe de Zazie. Ana Ka a fait preuve de puissance sur le titre I've Got the Music in Me de The Kiki Dee Band. Will a de son côté joué la carte de l'émotion en reprenant le célèbre titre de Lady Gaga Million Reasons. Le public a voté pour garder Will à 68,3%. Il est qualifié pour la demi-finale et Ana Ka est éliminée.

PAUL FACE À LEELOU

Mika a par la suite fait confiance à Paul pour se frotter à Leelou de l'équipe de Jenifer. Une battle entre deux anciens candidats de The Voice Kids donc. Avec Je m'en vais, de Vianney, qu'il a chanté accompagné de son piano, Paul a fait sensation. Leelou est passée après avec le titre La déclaration d'amour de France Gall, mettant des frissons à sa coach. Le public a voté pour garder Paul à 64%. Il est qualifié pour la demi-finale et Leelou est éliminée.

EMMY LIYANA FACE À GJON'S TEARS

Patrick Fiori a enchaîné en choisissant Emmy Liyana pour disputer une battle avec un Talent de l'équipe de Zazie, à savoir Gjon's Tears, ex-candidat à l'Eurovision en 2021 pour la Suisse. Emmy Liyana a assuré le show en donnant de la voix sur une version revisitée de Millord d'Edith Piaf. Quant à Gjon's, il a chanté au piano sur Swalltown Boy de Bronski Beat. Pour leurs coachs, les deux candidats sont des ovnis de la chanson et la battle a été selon eux très équilibrée. Il a tout de même fallu les départager. Le public a voté pour garder Gjon's Tears à 67,3%. Il est qualifié pour la demi-finale et Emmy Liyana est éliminée.

CHARLIE FACE À MB14

Jenifer a ensuite envoyé Charlie dans l'arène et a décidé de défier l'équipe de Florent Pagny. Ce dernier a donc fait appel à MB14. L'atout de Charlie est sa fraîcheur, son innocence et sa maturité pour ses 20 ans. Qualités mises en avant avec le tube Habits de Tove Lo. MB14 défend de son côté d'ordinaire un genre unique avec sa loop station mais c'est cette fois sans cet appareil qu'il s'est lancé sur la scène pour interpréter La Peur de l'échec d'Orelsan. Une mise à nu pour le jeune homme qui a été bluffante tant il a bien incarné le texte. MB14, submergé par l'émotion après son passage a même fondu en larmes. Une réaction qui a beaucoup touché Florent Pagny, qui est apparu les larmes aux yeux. Le public a voté pour garder MB14 à 73,1%. Il est qualifié pour la demi-finale et Charlie est éliminée.

ANTHONY TOUMA FACE À LOUISE

A l'approche de la fin des cross-battles, Mika a repris la main et a appelé son dernier Talent, Anthony Touma à affronter le dernier Talent de l'équipe de Zazie, à savoir Louise. Un choix qui s'est basé sur leurs titres à chacun qui sont en français. Anthony Touma a choisi de chanter Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero. La même chanson que lors de son audition dans la saison 2. Un moment plein d'émotions dont il a voulu s'inspirer. Louise a de son côté a souhaité faire honneur à son petit ami Yoann, avec qui elle est en couple depuis 3 ans, et lui dire qu'il lui est indispensable en reprenant le titre de Joe Dassin, Et si tu n'existais pas. Le public a voté pour garder Anthony Touma à 56,2%. Il est qualifié pour la demi-finale et Louise est éliminée.

ATEF FACE À AMALYA

Patrick Fiori a demandé à Atef de venir disputer l'avant-dernière battle. Il a choisi de se mesurer au tout dernier Talent de Jenifer, qui est également sa dernière chance pour espérer atteindre la demi-finale. Atef s'est attaqué au tube planétaire It's man's world de James Brown pour tenter de se qualifier. Amalya a quant à elle misé le tout pour le tout sur Anyone de Demi Lovato. Le public a voté pour garder Amalya à 57,24%. Elle est qualifiée pour la demi-finale et Atef est éliminé.

LOUIS FACE À ANAHY

Louis de l'équipe de Patrick Fiori est venu clôturer ces cross-battles avec Anahy, issu de la team Florent Pagny. Anahy a démontré l'étendu de ses talents et de sa maîtrise avec la chanson d'Alicia Keys, Fallin'. Louis a de son côté interprété de sa voix unique In my blood de Shawn Mendes avec une tendresse palpable qui a beaucoup touché les coachs. Un ultime choix cornélien à faire donc. Le public a voté pour garder Louis à 68%. Il est qualifié pour la demi-finale et Anahy est éliminée.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES :

Équipe de Jenifer : Amalya

Équipe de Zazie : Demi Mondaine, Gjon's Tears, Will

Équipe de Mika : Victoria, Terence James, Paul, Anthony Touma

Équipe de Florent Pagny : Anne Sila, Manon, Dominique Magloire, MB14

Équipe de Patrick Fiori : Flo Malley, Antoine, Louis