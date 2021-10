"J'ai vécu les trois premiers mois en apnée" : Amel Bent, enceinte de son troisième enfant, officialise sa grossesse

La rumeur allait bon train dans la presse ces dernières semaines mais jusqu'à présent, Amel Bent ne l'avait jamais confirmée. C'est aujourd'hui chose faite.

Lors de son interview face à Audrey-Crespo Mara, ce dimanche 24 octobre 2021 dans Sept à Huit, la chanteuse de 36 ans a officialiser la nouvelle : elle est bel et bien enceinte de son troisième enfant. Face à la journaliste, l'artiste est qui a récemment dévoilé son septième album Vivante (sorti le 1er octobre dernier), est revenue sur cette merveilleuse nouvelle. "Ah bah ça y est, je viens de passer le premier trimestre, et j'ai normalement un bébé qui va naître dans quelques mois", a annoncé la chanteuse face à la journaliste. "J'ai vécu les trois premiers mois en apnée, en faisant beaucoup trop de prises de sang. (...) Chaque petit changement, chaque petite douleur c'est... 'Est-ce que le coeur bat toujours ?', 'Est-ce que ça va, c'est bien accroché ?', 'Est-ce que je ne vais pas vivre ce que j'ai vécu avant ?'", s'est ensuite interrogée l'artiste, encore marquée par sa récente fausse-couche.

Amel Bent, marquée par sa fausse-couche

Car avant d'officialiser cette troisième grossesse, la mère de Sofia (5 ans) et Hana (4 ans) - nées de son mariage avec Patrick Antonelli - a connu une épreuve difficile pour toute femme : celle de la fausse-couche. Face à la journaliste, l'interprète de Jusqu'au bout (feat. Imen Es) s'est également exprimée, pour la première fois, sur ce douloureux évènement.

"Très vite, je commence à ressentir aussi dans les jours qui suivent, d'autres sensations que je connais moins... Ça commence par des crampes au niveau du ventre", avait-elle confié, non sans peine. Et de poursuivre : "En fin de compte c'est la désillusion, puisque quand j'arrive chez le médecin et qu'on fait l'échographie, il me dit effectivement que je suis en train de perdre le bébé que j'attendais. C'est un choc parce que, mine de rien, à partir du moment où on a fait un test de grossesse et qu'il s'avère être positif, on est enceinte. (...) Quand on vous dit : 'Vous êtes enceinte mais vous n'aurez pas d'enfant', c'est dévastateur !" Une douleur à la fois physique et morale pour l'artiste qu'elle essaye désormais d'accepter.