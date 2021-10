"C'est un choc" : Amel Bent révèle avoir fait une fausse couche

Amel Bent caracole en tête des ventes avec son nouvel album Vivante, sur lequel figurent plusieurs de ses tubes : Jusqu'au bout (feat. Imen Es), 1,2,3 (feat. Hatik) ou encore le plus récent, Le chant des colombes. La chanteuse de 36 ans multiplie les apparitions pour la promotion de son opus, elle était hier soir sur TF1 pour la grande finale de The Voice All Stars - remportée par Anne Sila - pour partager un duo avec la jeune Manon, 18 ans. C'est sur ce même plateau qu'Amel Bent a vécu un moment très douloureux il y a quelques mois, la perte d'un bébé alors qu'elle était enceinte pour la troisième fois.

Invitée ce dimanche 24 octobre 2021 dans Sept à Huit (TF1), pour le portrait d'Audrey Crespo-Mara, la chanteuse se confie pour la première fois sur cette épreuve très personnelle. Audrey Crespo-Mara a publié un extrait de leur entretien très intime sur sa page Instagram.

"Très vite, je commence à ressentir aussi dans les jours qui suivent, d'autres sensations que je connais moins... Ca commence par des crampes au niveau du ventre. J'appelle évidemment tout de suite mon médecin qui me dit que c'est un peu normal. Dès la fin de l'enregistrement, j'irai le voir pour faire la fameuse première écographie. Sauf que les douleurs s'intensifient. Je dis rien, je traverse les journées d'enregistrement en me disant : 'J'espère qu'il n'y a rien de grave'", se souvient Amel Bent. Malheureusement, les nouvelles se sont pas bonnes et c'est le choc : "En fin de compte c'est la désillusion, puisque quand j'arrive chez le médecin et qu'on fait l'échographie, il me dit effectivement que je suis en train de perdre le bébé que j'attendais. C'est un choc parce que, mine de rien, à partir du moment où on a fait un test de grossesse et qu'il s'avère être positif, on est enceinte. On le vit profondément dans son corps, dans son coeur. On le partage avec la personne avec qui on vit. On est déjà en train de s'imaginer un futur, ça va très très vite ! Quand on vous dit : 'Vous êtes enceinte mais vous n'aurez pas d'enfant', c'est dévastateur ! (...) C'est une situation très particulière, très douloureuse, tant physiquement que psychologiquement."