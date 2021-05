Amel Bent : Son mariage de rêve avec Patrick Antonelli en images

Toujours aussi amoureuse, Amel a malgré tout dû divorcer de Patrick en 2020 pour des raisons financières. Accusé de blanchiment d'argent et de corruption, le directeur d'auto-écoles a été reconnu coupable de fraude fiscale et contraint à payer plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende. Pour rappel, Patrick a été soupçonné d'avoir délivré des permis de conduire sans aucun examen au préalable notamment à des célébrités.

Pour protéger son épouse, il a décidé de divorcer à l'amiable pour ne pas l'entraîner dans ses déboires financiers. Par la suite, Patrick a finalement été condamné à à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, mais sa peine a été commuée en liberté conditionnelle avec port d'un bracelet électronique.

Même s'ils ne sont plus légalement mariés, Amel et Patrick se sont fait tatouer "Mr" et "Mrs" sur leurs annulaires gauches pour signifier leur union pour l'éternité. Un magnifique symbole d'amour.