Amel Bent en vacances en famille : piscine, mésaventure et tatouage en commun

Amel Bent avait bien besoin de souffler après un mois de juillet éprouvant marqué par la condamnation de son époux Patrick Antonelli. La chanteuse de 35 ans a emmené sa jolie famille dans une station balnéaire qui borde la mer méditerranée selon Midi Libre : Palavas-les-Flots. Sa petite soeur et des cousins sont aussi présents et elle ne manque pas de partager ses aventures sur les réseaux sociaux.

Après avoir notamment profité d'une virée en mer avec ses filles Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi), Amel Bent s'est amusée à danser en maillot de bain une pièce, rouge et blanc à carreaux, devant un miroir, le 9 août 2020. Chignon sur la tête et au naturel, elle a effectué quelques déhanchés qui ont à coup sûr ravi ses abonnés. La belle brune révélée dans Nouvelle Star (saison 2, en 2004) a ensuite raconté l'une de ses mésaventures. Âmes sensibles, s'abstenir ! "J'avais mis ma robe asiatique ce soir, hyper lookée. Je me sentais super fraîche. On est allées manger au restaurant avec ma soeur et mes filles. Au moment du café, ma fille Hana était allongée sur moi. Il y avait du vent donc je l'ai enroulée dans un plaid pour la protéger. Et la pauvre, en dormant, elle m'a chié dessus. Elle a fait une diarrhée sur ma robe", a raconté la jeune maman, hilare.

Après une bonne nuit de sommeil, Amel Bent et ses proches ont profité de la piscine de l'habitation dans laquelle ils passent leurs vacances. Preuve en est, elle a dévoilé une photo de ses filles prêtent à se baigner. Elle a également partagé une photo de sa main posée sur celle de son mari Patrick Antonelli. Et ses fans peuvent remarquer qu'ils ont fait un tatouage en commun. Lui a inscrit "Mr" sur l'annulaire et elle "Mrs". Nouvelle preuve de leur amour indestructible malgré les épreuves.

Enfin, c'est un cliché de Sofia de dos, en train de se faire caresser les cheveux par sa maman semble-t-il, qu'Amel Bent a publié. Des vacances de rêve en somme.