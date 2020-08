Amel Bent, le bonheur en famille : virée en mer avec ses filles

Amel Bent n'a pas révélé à ses milliers de fans où elle est partie en vacances mais elle partage très largement avec eux cette parenthèse en famille largement méritée.

La chanteuse de 35 ans a récemment quitté Paris, où elle habite avec son mari Patrick Antonelli et leurs deux filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans et demi), pour mettre le cap sur une destination de rêve, faite de mer et de sable fin. A en croire les multiples images que la coach de The Voice (TF1) a publiées sur Instagram depuis le début de ses vacances, elle se trouve près de la Méditerranée, probablement dans la région de Saint-Tropez.

Dans le journée du vendredi 7 août 2020, Amel Bent a partagé photos et vidéos prises lors d'une virée en mer. Celle qui a été révélée dans l'émission Nouvelle Star s'est offert une virée en mer avec ses filles, mais également sa petite soeur. Pour accompagner ses publications, Amel Bent a choisi un incontournable de Céline Dion, le célèbre My heart will go on tirée de la bande originale de Titanic. Pour cette sortie en bateau, les cheveux au vent, Amel Bent avait misé sur un haut de maillot de bain bandeau et coloré. Elle a vécu cette activité collée à ses deux princesses, sans aucun doute impressionnées de quitter la terre ferme.

Depuis qu'elle est en vacances, celle qui cartonne avec son tube de l'été Jusqu'au bout (en duo avec Imen Es) n'a pas indiqué si son mari se trouve à ses côtés.

Impliqué dans une vaste escroquerie de faux permis de conduire, Patrick Antonelli a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis sans probation, avec mandat de dépôt différé. Le verdict est tombé le 8 juillet 2020 et le mandat de dépôt différé a permis à l'ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine, âgé de 43 ans, de ressortir libre et "soulagé" du tribunal correctionnel de Nanterre. Le mari d'Amel Bent s'était pourtant préparé à retourner derrière les barreaux puisqu'il avait emporté un sac avec lui, contenant quelques affaires, le jour du verdict.