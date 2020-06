Amel Bent : L'étau se resserre autour de son mari, en prison dès cet été ?

Amel Bent est éperdument éprise de son mari Patrick Antonelli, avec qui elle vient tout juste de fêter ses six ans de mariage. A l'occasion de leurs noces de bois, la chanteuse de 34 ans avait d'ailleurs offert un très joli cadeau à ses milliers de fans en partageant des photos prises le jour de leur union. Malheureusement, le joli tableau d'Amel Bent se ternit à nouveau...

Alors que la coach de The Voice (TF1) a déjà connu l'épreuve de voir son homme en prison, il se pourrait bien que le couple doive revivre ce terrible scénario. Jugé pour "corruption", "modification frauduleuse d'un système de données" ou "obtention frauduleuse de document administratif" par le tribunal correctionnel de Nanterre depuis le 17 juin, Patrick Antonelli a dû faire face à un revers le vendredi 19 juin.

Comme l'a rapporté l'AFP dans la soirée, le procureur Paul Surbled a requis cinq ans de prison avec mandat de dépôt, dont deux avec sursis probatoire à l'encontre du mari d'Amel Bent et ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine de 43 ans. Il a également demandé une amende de 150 000 euros à l'encontre de ceux qu'il considère comme étant au coeur de cette vaste escroquerie au permis de conduire, Patrick Antonelli, mais aussi Rabiah B., fonctionnaire de la préfecture des Hauts-de-Seine au moment des faits. Cette affaire a mis au jour la délivrance de 258 permis frauduleux entre 2013 et 2015. Le papier rose se monnayait généralement 8 000 euros et le parquet a chiffré l'escroquerie "à un montant global de 400 000 euros", "a minima". Plusieurs personnalités ont bénéficié de ce passe-droit.

Me David-Olivier Kaminski, qui représente Patrick Antonelli, a estimé que les réquisitions de prison ferme à l'égard de son client représentaient une "brutalité judiciaire certaine", estimant que ce dernier avait "tourné la page" de la fraude dès ses auditions.

Lors de son passage à la barre le jeudi 18 juin, durant plus de quatre heures, Patrick Antonelli a expliqué avoir participé à cette vaste escroquerie pour plaire à Amel Bent, qu'il venait tout juste de rencontrer. "Je tombe amoureux d'elle, j'ai moins de moyens, mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu'elle fréquente", a-t-il notamment déclaré.

La décision a été mise en délibéré au 8 juillet.