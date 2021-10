Amel Bent maman : la chanteuse souhaite agrandir sa famille !

Amel Bent est venue faire la promotion de son 7e album, Vivante sur TMC. Invitée dans Quotidien, ce vendredi 1er octobre, la chanteuse de 36 ans a fait quelques confidences sur son travail en studio avec ses amis Vitaa, Dadju, Hatik et Camélia Jordana mais aussi sur sa vie de famille. Maman de deux petites filles de 5 et 4 ans, Hana et Sofia, Amel Bent n'a pas dissimulé son envie d'avoir d'autres enfants ! A Yann Barthès, elle a expliqué qu'elle souhaitait avoir deux autres filles pour une raison surprenante. "C'est pour faire comme dans les 'Quatre filles du Docteur March'", a expliqué le présentateur, qui s'est apparemment bien informé.

"Mais je crois qu'il y a une taupe chez moi, parce que je ne l'ai jamais dit en public", s'est-elle interrogée. "Vous avez dû le dire dans la presse", a rétorqué Yann Barthès, qui lui a ensuite demandé en quoi la maternité l'a "obligée à régler beaucoup de problèmes". Ce à quoi l'artiste, qui partage sa vie avec Patrick Antonelli, a répondu : "Quand je regarde mes filles, que je me vois en elle et que je les aime, je suis obligée de m'aimer. Parce que si je n'aime pas des morceaux de moi, je n'aime pas des morceaux d'elle et ça, ce n'est pas possible".

Un constat très tranché, qui a surpris Yann Barthès. "Je vous trouve dur !", lui a-t-il lancé. L'interprète du chant des colombes lui a répondu, le sourire aux lèvres que, "dans la vie il faut faire avancer ses pions et choisir".

Récemment, Amel Bent a partagé d'étonnantes informations concernant ses proches. Elle a déclaré que son mari n'était pas du genre à lui déclarer sa flamme tous les jours et que sa maman, qui l'encourage depuis son plus jeune âge, n'est pas fan de sa musique !"Ma mère ne bougera pas : elle n'est pas fan de moi, elle ne le sera jamais parce qu'elle me connaît dans tous mes travers. Je sais que jamais je ne la retrouverai pas au premier rang d'un concert. Tu peux mourir !", a-t-elle confié lors d'une interview sur France TV Slash.