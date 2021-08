Amel Bent, maman en vacances : elle s'éclate avec ses filles, Hana et Sofia

Amel Bent s'est envolée pour une destination ensoleillée. Dans ses bagages, l'interprète de Ma Philosophie a pris ses deux filles avec elle, Hana et Sofia (5 et 3 ans). Sur Instagram, lundi 2 août 2021, la jeune maman âgée de 36 ans a partagé une photo d'elle en compagnie de ses princesses. En story, on peut la voir le regard perdu dans l'immensité bleue, tenant une de ses filles dans ses bras, tandis que l'autre est assise à côté. Chacune porte un petit maillot de bain deux pièces. Amel Bent, casquette verte vissée sur la tête, est en débardeur blanc et short noir (voir diaporama). Comme toujours, les visage des petites sont à peine visibles.

La petite famille profite d'un séjour à bord d'un bateau, dans un endroit baigné par le soleil. L'eau bleue turquoise et le sable blanc sont à perte de vue. Le 16 juillet dernier, l'artiste, grande soeur de Melissa, également chanteuse, avait partagé avec ses 761 000 d'abonnés une photo de ses adorables poupées, s'amusant à la plage. Avec seulement deux ans d'écart, les deux petites sont très proches et complices.