Amel Bent, duo bouleversant avec sa soeur May : "après les coups", place à l'amour

Le 26 février 2021, les téléspectateurs ont pu découvrir pour la première fois l'émission Duos mystères sur TF1. Le pitch ? Des personnalités chantent en duo avec un proche dont il ne découvre l'identité qu'une fois le rideau levé. Le mystère reste donc entier pour l'artiste jusqu'à ce qu'il arrive sur le plateau de l'émission. Pour cette première émission, de nombreuses célébrités étaient présentes comme Daniel Lévi, Slimane, Lio, Grand Corps Malade, Camille Lou, Inès Reg, Jarry, Jane Birkin mais aussi Amel Bent.

La coach de The Voice a vécu un moment d'intense émotion lorsqu'elle a pu retrouver sa soeur May sur scène. Venues interpréter le titre Histoire Éternelle de La Belle et la Bête, May et Amel n'ont pu retenir leurs larmes sur le plateau de TF1. "Je suis choquée" confie Amel Bent, n'imaginant pas un seul instant que sa soeur serait venue dans l'émission pour la surprendre. "J'ai reconnu tes pieds ! Je n'ai même pas attendu de voir ton visage. T'as les pieds de la famille", déclare-t-elle ensuite avec humour.

Interrogée par l'animatrice Alessandra Sublet, l'interprète du titre Ma Philosophie explique : "Ce qui est très émouvant, c'est que la musique, le chant... On est soeurs de sang mais on est aussi soeurs de passion. Dans mes plus vieux souvenirs d'enfance, ça a été mon premier public, mon premier soutien. Et aujourd'hui, je suis son premier public, sa première fan, son premier soutien. D'être ensemble, là, pour chanter, c'est particulier. Je suis fière. Elle a grandi, elle est très belle."

Sur Instagram, l'artiste révélée dans l'émission Nouvelle Star en 2004 a également publié une photographie avec May. En légende, elle écrit : "Ma soeur je suis en larmes aussi... Encore ! Ils ne savent pas que tous les coups que j'ai pris, que je prends... Tu les encaisses dans l'ombre et ça depuis 17 ans... Ce soir c'est enfin l'amour, la passion et la lumière que nous avons partagé ensemble et à ton tour tu empruntes le même chemin que moi mais avec derrière ta voix de cristal, une armure en acier... et de toute façon je te protège aussi... Je t'aime." Une magnifique déclaration auquel May a répondu très affectueusement : "Et moi je t'aime plus encore. Histoire éternelle."

L'émission Duos Mystères a été leader des audiences le 26 février 2021 avec 21,6 % de PDM (soit 4 253 000 téléspectateurs).