Inès Reg et son mari Kevin des "paillettes" sortent leur premier film

"C'était un combat : je ne voulais pas être cataloguée comme youtubeuse ou influenceuse". Voilà une des raisons qui ont poussé Inès Reg et son mari, le fameux "Kevin", à faire un film tous les deux. Le 26 mars 2021, les abonnés d'Amazon Prime Video pourront découvrir le premier film de ce couple d'humoristes intitulé Je te veux, moi non plus !, réalisé par Rodolphe Lauga, à qui l'on doit Rock'n'roll, Nous finirons ensemble ou encore La Source.

En septembre dernier, alors qu'ils fêtaient leur deuxième anniversaire de mariage, Inès Reg et Kevin Debonne ont annoncé l'arrivée de leur film auprès du Parisien. Ils avaient profité du confinement et de l'arrêt de la tournée de la comédienne pour rédiger leur scénario. "On était confinés à Biarritz dans la famille de Kevin. Au bout de deux semaines, on s'est dit : 'À un moment donné, faut faire quelque chose !' On avait ce projet de film, on avait commencé à écrire en janvier, mais avec les dates à Paris, la tournée, c'était impossible. On s'y est remis et on a tourné en août", avait annoncé l'ancienne humoriste du Jamel Comedy Club.

Après avoir connu un énorme gain de notoriété pour sa vidéo des "paillettes", Inès Reg a ressenti le besoin d'assurer sa place dans le milieu de l'humour en France. Avec la sortie de ce premier film, une comédie romantique, sa carrière prend un tournant différent.