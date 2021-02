Diaporama Inès Reg et son mari Kevin des "paillettes" sortent leur premier film

7 / 12

Exclusif Inès Reg - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" au Palais des Congrès à Paris, qui sera diffusée le 2 janvier 2020 en prime time sur W9. Le 25 novembre 2019 Pour cette 5ème édition : L'association Tout le monde contre le cancer vous emmène dans une soirée pleine de surprises et d'émotions. 2500 personnes se sont réunies autour d'une trentaine d'artistes présents afin de partager un moment convivial. Des personnalités de tous les milieux artistiques vont relever le défi d'interpréter une chanson accompagnée par des chanteuses et chanteurs talentueux. Tout au long du show Nicolas Rossignol, président de l'association Tout le monde contre le cancer prendra la parole afin de lancer l'opération annuelle " 100 noëls dans 100 hôpitaux " . Le but de cette opération : offrir le plus beau des noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de Parents en France. 20 000 cadeaux seront offerts et une cinquantaine de noël seront organisés dans différents hôpitaux de France à travers des gouters, magiciens, chanteur le tout décoré aux couleurs de Noël. © Giancarlo Gorassini / Bestimage