Inès Reg : deux ans de mariage avec Kevin, leur nouvelle étape...

Tout sourit à Inès Reg. Alors qu'elle vient de célébrer ses deux ans de mariage avec Kevin Debonne (le fameux Kevin des "paillettes"), l'humoriste française s'apprête à voir sortir son tout premier film, écrit justement avec son mari. Ce lundi 21 septembre 2020, l'ancienne du Jamel Comedy Club a publié une superbe photo de la cérémonie. "21 septembre 2018. 2 ans de mariage selon la police. 48 ans de mariage selon les manifestants", blague-t-elle en légende.

Il faut dire qu'Inès Reg et Kevin Debonne semblent être ensemble depuis une quarantaine d'années, tant ils sont fusionnels dans l'inimité autant que professionnellement. Travaillant ensemble sur leurs différents projets, ceux qui célèbrent leurs noces de cuir ont élaboré un film pendant le confinement. "Je ne m'en suis toujours pas remise ! On était confinés à Biarritz dans la famille de Kevin. Au bout de deux semaines, on s'est dit : 'À un moment donné, faut faire quelque chose !' On avait ce projet de film, on avait commencé à écrire en janvier, mais avec les dates à Paris, la tournée, c'était impossible. On s'y est remis et on a tourné en août", raconte-t-elle dans Le Parisien, daté du lundi 21 septembre.

Salles combles, un film...

Au lieu de rester dans leur canapé à manger un banana bread trop cuit, comme le commun des mortels, Inès Reg et son mari ont donc écrit une comédie romantique. "On joue tous les deux dedans avec Kevin. Il y a un titre qui circule (Je te veux, moi non plus !)... Mais ça ne sera peut-être pas celui-là !", ajoute-t-elle.

Comme un tournage ne se passe jamais vraiment comme prévu, Inès Reg s'est blessée en voulant tourner une scène de surf. "C'était l'avant-dernier jour. Je suis en train de tourner une scène de surf, il y a le réalisateur qui est dans l'eau en combinaison, on rigole, il y a plein de chutes, parce que moi j'ai grandi à Paris, alors le surf... Je fais à peine quatre pas sur la plage et j'ai mon genou qui claque. Entorse ! Bon, il recraque encore un peu depuis... En vrai, ça me fait très mal. Mais c'est fou dès que je monte sur scène, j'ai plus rien !", raconte-t-elle, toujours au Parisien.

Oui, Inès Reg a repris la scène. Et ceux qui parlaient du succès de sa vidéo des "paillettes" comme d'un feu de paille seront les premiers étonnés de la voir remplir plusieurs dates au Casino de Paris du mardi 22 au samedi 26 septembre prochain, pandémie ou non. "Je me dis : whaou, les gens sont toujours là, ils ont compris que je n'étais pas une nana d'Instagram qui fait des petites vidéos et c'est tout. C'était un combat : je ne voulais pas être cataloguée comme youtubeuse ou influenceuse", ajoute-t-elle.

Retrouvez l'interview d'Inès Reg en intégralité dans le dernier numéro du Parisien.