Inès Reg : Une nouvelle aventure avec son mari, "merci le ciel"

Un projet commun avec Kevin Debonne, l'homme qui partage sa vie. Sur le réseau social de partage d'images, il a lui aussi partagé une photo du tournage, avec en légende : "Démarrage d'une nouvelle aventure. Écrire, jouer et réaliser son propre film avec l'amour de ma vie @inesregmec."

En commentaires, plusieurs personnalités ont félicité le couple pour cette nouvelle histoire qui s'écrit pour lui. La footballeuse Amandine Henry, l'ancienne candidate de Secret Story Sabrina Perquis, l'illustratrice Margaux Motin, l'actrice Farida Khelfa ou encore la chanteuse Sara'h ont toutes eu de tendres mots encourageants pour la suite.

Le long métrage, qui devrait s'intituler Je te veux, moi non plus !, sera réalisé par Rodolphe Lauga, à qui on doit Situation amoureuse : c'est compliqué, La Source, Nous finirons ensemble ou encore Rock'n'roll. Si Inès Reg et son mari Kevin Debonne ont déjà quelques scènes en boîte, le tournage devrait se poursuivre du 6 août au 4 septembre à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Une belle aventure pour le couple !