Amel Bent cash sur son mari : "J'ai épousé quelqu'un qui ne me dit pas je t'aime"

Qui dit r'n'b dit forcément histoires de coeur. Amel Bent connait bien les rouages de ces chansons à succès. La preuve avec son titre 1,2,3 en featuring avec Hatik. Invitée du podcast Inspirés de la radio NRJ12, l'artiste a évoqué plus en détails ce que la chanson représentait au sein de son couple. Celle-ci parle d'un couple qui n'arrive plus à se parler, ni à se rappeler leurs sentiments.

L'occasion pour Amel Bent d'évoquer l'homme de sa vie, Patrick Antonelli, son mari et père de ses deux filles Hana et Sofia. "J'ai épousé quelqu'un qui ne me dit pas 'Je t'aime'. Et pourtant, je pense que c'est la personne qui m'aime le plus au monde. Donc je n'attends pas du tout qu'il me le dise puisque je me sens baignée d'amour. Si ça fait souffrir une personne d'être avec quelqu'un qui ne lui dit pas les mots qu'elle a envie d'entendre, il faut en parler. Mais le plus important pour moi, c'est qu'il y ait de l'amour", a-t-elle développé auprès du podcast.

Les chansons d'amour les plus populaires peuvent parfois soigner bien des maux. "Il y a tellement de gens qui me disent : 'C'est mon histoire' et puis surtout, il y a plein de nanas et de mecs qui me disent qu'ils ont mis la chanson chez eux exprès. Quand on sait qu'on est avec quelqu'un qui écoute les paroles, c'est un joli message. Après, si t'as un mec comme le mien, qui n'écoute pas les paroles, tu peux la mettre en boucle il ne comprendra rien !", blague Amel Bent.

L'interprète de Ma philosophie semble toujours aussi éprise de son homme après six années de mariage, avec ses hauts et ses bas. Amel Bent et Patrick Antonelli avaient concrétisé leur amour par l'arrivée d'une première petite fille prénommée Sofia, en février 2016. Quasiment un an plus tard, en octobre 2017, ils avaient accueilli une autre fille, Hana.