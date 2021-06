Amel Bent canon : regards de braise avec son mari Patrick pour une journée de fête

En plus d'une virée en amoureux au restaurant, Amel Bent a eu une surprise adorable de la part de ses filles, Hana (3 ans) et Sofia (6 ans). "Comment être nostalgique de mes 20 ans, quand à 20 ans vous n'étiez pas dans ma vie ? Moi qui avais peur du temps qui passe et qui pleurais trop tôt ma jeunesse, aujourd'hui je ne veux que vieillir pour vous voir grandir", a-t-elle écrit au sujet de ses filles.

Toujours aussi amoureuse de son mari Patrick Antonelli, six années après leur mariage, Amel Bent a souvent pu compter sur lui. "Déjà mon corps, je ne l'aime toujours pas des masses à vrai dire, mais disons que d'avoir épousé un homme qui me regarde avec des yeux pleins d'amour, d'avoir deux petites filles qui me disent tous les matins : 'Maman, t'es la plus belle des mamans'. Ça peut aider. Peut-être que le regard que j'ai sur moi n'est pas forcément lié à mon physique", avait-elle confié à Apollon en 2020. Un couple qui dure.