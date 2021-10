Fashion Week : Camélia Jordana sublime chez Loewe, robe noire et épaules dénudées

Camélia Jordana a fait une apparition remarquée ce vendredi 1er octobre. La chanteuse, actrice et réalisatrice de 29 ans s'est rendue au défilé printemps/été 2022 de la marque espagnole Loewe. A Paris, et malgré la grisaille et le froid, la jolie brune est apparue dans une tenue automnale mais sexy à souhait ! Epaules dénudées, l'interprète de Facile, qui a sorti un album de reprises avec ses amies Amel Ben et Vitaa, a pris la pose devant les photographes. Sous son manteau camel, Camélia Jordana portait une robe cintrée noire, surmontée d'une maxi ceinture en cuir couleur caramel.

Pour ce qui est des accessoires, l'ancienne candidate de Nouvelle Star a misé sur le vert kaki, avec un petit sac à main et une paire de chaussures dans ces tons. Un look classique et BCBG réussi ! Côté beauté, Camélia Jordana était coiffée d'une queue de cheval haute et a opté pour un maquillage naturel et frais.

Fan de mode, Camélia Jordana avait été également vue lors du show de la marque Tory Burch à Milan, la semaine dernière. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 200 000 personnes, l'artiste a partagé sa tenue du jour et a remercié personnellement la designer Tory Burch pour l'invitation ! En plus du cinéma, du théâtre, de la musique et de la télévision, il semble que Camélia Jordana ait réussi à se faire une place de choix dans l'univers très fermé de la mode.