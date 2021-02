Camélia Jordana embarrassée : sa réaction aux images de son casting à la Nouvelle Star

Il y a douze ans, nous faisions la connaissance d'une certaine Camélia Jordana. Alors que les castings marseillais de la Nouvelle Star débutaient, le jury était impressionné par la voix de cette adolescente de 16 ans, qui chantait What a wonderful world de Louis Armstrong. Confrontée à ses débuts sur le plateau des Enfants de la télé (France 2) le dimanche 7 février 2021, la chanteuse a été un peu embarrassée par ces images.

"Évidemment ! Oh my god... C'est une pépite. Ça va, je m'attendais à pire", commente Camélia Jordana en regardant les images de son tout premier casting. Elle a d'ailleurs été émue de revoir les interviews de sa famille, notamment celle de son petit frère Satyam."Elle chante quand elle prend sa douche, elle chante quand elle fait la vaisselle", a décrit ce petit bout. "Camélia chante tout le temps, au quotidien ça ne s'arrête pas", déplorait également son père.

Cette passion folle pour la musique s'est finalement traduite par une belle carrière. Dans les Enfants de la télé, Camélia Jordana était venue assurer la promotion de son quatrième album, Facile X Fragile.

Par le passé, la jeune femme très engagée avait évoqué sa participation à la Nouvelle Star. À l'époque, elle avait fini à la troisième place du concours. Le 26 janvier dernier, Camélia Jordana expliquait avoir subi le jugement de la foule dès sa participation au télécrochet. "J'ai la chance de faire mon métier depuis que j'ai 16 ans. Donc depuis mes 16 ans, je suis critiquée sur mon physique, sur ma voix, sur ma manière de parler, sur ma façon de m'habiller, de réagir ou non, de regarder, de poser, de tout ce que vous voulez donc en fait, j'ai vraiment appris à ne pas y porter un grand intérêt. Et maintenant, on m'attaque sur mes dires, ça ne m'affecte pas du tout", a-t-elle confié à Télé-Loisirs.