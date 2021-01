Camélia Jordana : ses propos sur "les hommes blancs" épinglés par l'opinion publique

Tous les moyens sont bons pour la jeter en pâture aux lions. Depuis qu'elle a utilisé l'expression "les vieux blancs riches" en 2018, Camélia Jordana se retrouve propulsée dans une polémique dès qu'elle ouvre la bouche. Aujourd'hui, la jeune chanteuse est accusée de prôner un "féminisme caricatural" alors qu'elle a présenté deux titres de son prochain double album Facile et Fragile. Deux chansons qui évoquent la place de l'homme dans notre société... qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd.

Dans Si j'étais un homme, une référence à la chanson de Diane Tell de 1981, Camélia Jordana raconte une agression qu'elle a vécu il y a peu - comme elle l'a raconté à L'Obs le vendredi 15 janvier 2021. La jeune femme de 28 ans se déplaçait en trottinette électrique, dans des embouteillages, quand elle s'est fait renverser par un chauffeur de taxi. Elle se demande, depuis, si une telle mésaventure lui serait arrivée si elle était "un mec haut de 2 mètres". Dans Les Garçons, le deuxième extraits de ce nouvel album, elle déclare sa flamme à la gent masculine en tentant de se mettre dans la peau d'un homme. Elle estime qu'elle "demanderait pardon", "questionnerait les peurs" et "prendrait le temps de s'interroger".

"Les hommes blancs sont, dans l'inconscient collectif, responsables de tous les maux de la Terre", a-t-elle expliqué dans l'interview accordée à L'Obs. Fatalement, ces courtes affirmations ont été reprises un peu partout... et pas forcément à son avantage. Camélia Jordana serait par ailleurs en train de travailler sur un documentaire féministe, dans lequel elle donne la parole aux hommes. "La déconstruction n'aura lieu que si elle est aussi masculine", précise-t-elle. Il y a peu, l'ancienne candidate de l'émission La Nouvelle Star était déjà au coeur d'une vive polémique après avoir dénoncé les violences policières en France et s'être engagée contre le racisme. 2021 ne commence pas de manière beaucoup plus clémente...