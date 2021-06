Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa canons pour faire le show en réalité augmentée

M6 a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Pour célébrer l'arrivée de l'été en musique, la chaîne diffuse ce mercredi 30 juin 2021 en prime-time une soirée exceptionnelle intitulée La soirée extraordinaire : La musique comme vous ne l'avez jamais vue. Animée par sa nouvelle recrue Marie Portolano, l'émission compte embarquer les téléspectateurs dans une toute nouvelle dimension. Pour la première fois sur le petit écran, la réalité augmentée a été utilisée pour proposer une expérience musicale complètement inédite.

Des décors "digne des effets spéciaux des plus grands films", comme le promet M6, ont été imaginés par les équipes artistiques, en collaboration avec les chanteurs invités à monter sur scène. Pendant plusieurs semaines, ils ont collaboré pour mettre en place des prestations sur-mesure. On sait par exemple que Julien Doré nous fera voyager à travers l'immensité du Grand Canyon, où des animaux imaginaires s'inviteront. Vitaa et Slimane ont eux aussi eu le droit à un incroyable tableau, à savoir une salle de bal où le sol se transformera en un échiquier géant sous leurs pieds.

Feront également le show Clara Luciani, Amel Bent, Amir, Kendji Girac, Patrick Bruel, Camélia Jordana, Claudio Capéo, Florent Pagny, Patrick Fiori, Louane avec la complicité de son compagnon Florian Rossi, Maître Gims, Calogero et Soolking.

Il s'agit du premier divertissement que Marie Portolano animera pour M6 depuis son arrivée de Canal+. Avant cela, elle a déjà présenté un magazine consacré à l'Euro de football et, prochainement, elle sera à l'antenne avec la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier.

La soirée extraordinaire : La musique comme vous ne l'avez jamais vue ce mercredi 30 juin 2021 sur M6 dès 21h05