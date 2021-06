Louane en couple avec Florian Rossi : elle dévoile une photo jamais vue, sa préférée

Louane est une jeune femme amoureuse, et ne s'en cache pas, mais ce n'est pas pour autant qu'elle partage les coulisses de sa vie privée à tout va. Au contraire, l'interprète de Jour 1 diffuse au compte-gouttes les informations ou photos sur le couple qu'elle forme avec Florian Rossi. Alors, quand elle décide d'en montrer un peu plus, ses fans apprécient.

En déplacement par train, jeudi 4 juin 2021, Louane a tué le temps en proposant dans la story de son compte Instagram suivi par plus d'un million d'abonnés une séance de questions/réponses. Questionnée par une personne un peu curieuse sur sa photo préférée d'elle et de son amoureux Florian Rossi, la star de La Famille Bélier a bien voulu répondre ! Louane a alors posté une photo tirée de ses archives personnelles sur laquelle on peut la voir enlacée avec son chéri sur un balcon, au soleil. Une photo craquante qui a sans doute beaucoup plu à ses nombreux fans. Lors de cette petite session, la jeune star âgée de seulement 24 ans - régulièrement critiquée sur son physique - a aussi dévoilé être quelqu'un de "parfois timide" et a aussi informé ses fans qu'elle bosse actuellement "sur des projets secrets". De quoi piquer leur curiosité !