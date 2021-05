Louane maman : elle partage un moment mouvementé avec sa fille Esmée !

Week-end arrosé pour Louane... ou presque ! Après avoir profité d'un tendre moment en famille avec sa petite Esmée, la chanteuse de 24 ans a partagé une amusante vidéo à ses followers sur son compte Instagram, le dimanche 23 mai 2021. C'est effectivement après avoir lavé sa fille chérie qu'elle a choisi de se filmer, le T-shirt trempé et l'air désespéré - mais amusé, bien sûr. "Meilleur moment, le bain" ironise-t-elle. La coupable de ce cataclysme ? Celle qui pousse un gazouillis satisfaits hors champs. Et nous qui croyions qu'elle avait affronté une tempête...

C'est une pause qui m'a permis d'avoir une incroyable petite fille

C'est un ouragan d'amour qui s'est abattu dans sa vie quand Esmée a ouvert les yeux pour la première fois. En couple avec le musicien Florian Rossi depuis l'été 2018, la jeune femme a découvert le bonheur de la maternité en mars 2020, quitte à mettre sa carrière entre parenthèses. "C'est une pause qui m'a permis d'avoir une incroyable petite fille, ça change tout dans la vie, a-t-elle expliqué dans l'émission 50' Inside. Souvent on me demande si ça a changé quelque chose dans ma vie professionnelle. À proprement parler, je ne crois pas mais à la fois oui parce que ça a tout changé dans ma vie. C'est particulier, c'est extraordinaire, en vrai je suis trop heureuse d'avoir eu mon bébé."

On comprend plus ou moins ce que nos parents ont vécu

Louane sera prochainement à l'affiche de Visions, une nouvelle série commandée par TF1 dont elle a décroché le rôle principal. En attendant de découvrir cette performance, les caméras de la première chaîne l'ont suivie à Barcelone sur le tournage de son prochain clip. S'agira-t-il, à nouveau, d'une ode écrite en l'honneur d'Esmée ? Souvenez-vous. Dans son dernier album, Joie de vivre, la belle artiste avait accordé, à son enfant, une jolie balade intitulé À l'autre. "C'est une chanson particulière qui fait le pont entre la mère et la fille, rappelle-t-elle. Et c'est une chanson qui parle de tous les doutes qu'on a quand on devient mère et du moment où on comprend en fait plus ou moins ce que nos parents ont vécu..."