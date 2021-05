Louane décroche le rôle principal d'une nouvelle série TF1 : les détails de ce défi inédit

Louane continue de nous surprendre ! La jeune maman d'une petite Esmée (née en mars 2020) a rapidement repris en main sa carrière professionnelle. Et pas question pour elle d'être mise dans une case. Elle a d'ailleurs toujours prouvé qu'elle était une véritable touche-à-tout. Ainsi, quelques mois seulement après avoir sorti son album, Joie de vivre - certifié disque d'or - Louane se lance dans une nouvelle aventure ! D'après les informations du Parisien, la chanteuse de 24 ans révélée dans The Voice en 2013, et détentrice d'un César depuis 2015 pour sa performance dans le film La Famille Bélier, rejoint le casting d'une nouvelle série commandée par TF1.

Le 17 mai prochain, elle devrait entamer le tournage dans le Sud de la France, à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). Louane a été choisie pour camper le rôle principal dans une fiction intitulée Visions et mise en scène par Akim Isker. Pendant six épisodes, son personnage, une psychologue appelée Sarah, va s'intéresser aux étranges visions d'un petit garçon, Diego, âgé de 8 ans. Des visions qui sont liées à la disparition d'une fillette et même à différentes affaires criminelles non résolues. Pour ce projet, Louane va donner la réplique à Jean-Hugues Anglade, Anne Marivin, Max Boublil, Marie-Ange Casta, Julien Boisselier et Francis Renaud. Vivement la diffusion !

La compagne du musicien Florian Rossi n'a pas porté sa casquette de comédienne depuis 2018, année de la sortie du film Les Affamés dont elle était l'héroïne. L'année précédente, elle avait joué dans le long-métrage historique Nos patriotes. Louane a également prêté sa voix pour les films d'animation Les Trolls (2016), Sahara (2017) et Les Indestructibles 2 (2018). C'est donc la première fois que Louane accepte de participer à une série pour la télé.