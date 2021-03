Louane : La date de naissance de sa fille Esmée révélée ? Elle dévoile une photo qui en dit long

Louane avait créé la surprise, en janvier 2020, en confirmant être enceinte de son premier enfant lors du dernier défilé Haute Couture de Jean-Paul Gaultier. Autre surprise, on avait appris qu'elle avait accouché plusieurs semaines après la naissance de son enfant. Louane est comme ça, mystérieuse et surtout prête à tout pour préserver sa vie privée. Mais voilà, le jeudi 25 mars, la chanteuse a peut-être révélé malgré elle la date de naissance de sa fille.

Esmée vient-elle de fêter son premier anniversaire ? Louane a-t-elle choisi de révéler la date de naissance de sa fille à cette occasion ? Sur son compte Instagram, en story, celle qui s'est fait connaître grâce à l'émission The Voice, a publié une photo d'un joli gâteau sur lequel est inscrit le prénom de son bébé. Une gourmandise qui laisse penser qu'Esmée a célébré aujourd'hui son premier anniversaire. Et comme le précise la chanteuse : "Oui, elle a mis ses petits doigts dedans."

Cette image postée sur les réseaux sociaux, qui révèlerait une information capitale sur Esmée, n'est certainement pas un hasard. Louane contrôle très bien son image et surtout les informations qui circulent à son propos. Secrète, elle en dit très peu sur sa vie privée. On sait qu'elle est en couple avec Florian Rossi et que c'est lui qui a choisi le prénom de leur fille. "Il m'a proposé et j'ai trouvé ça très très stylé", avait-elle confié aux caméras de TF1. Et elle précisait qu'Esmée signifie : "Ça veut dire qui est aimé".

Au Parisien, elle avait aussi révélé que sa fille était un "bébé super cool" et, à Konbin,i elle parlait de ses premiers moments de maternité passés en plein coronavirus : "Il y a eu une période où, quand je suis rentrée de la maternité, je suis restée deux semaines non-stop à la maison, où je ne suis pas sortie du tout dehors. Deux semaines, c'est long. C'est très, très long. Je n'étais pas prête psychologiquement, j'avais très peur."

Alors, Louane, si secrète, était sûrement prête aujourd'hui à révéler la date de naissance de sa fille.