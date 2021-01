Louane Emera amoureuse : souvenir romantique avec Florian Rossi

Louane Emera compte plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Un million d'internautes avec qui elle partage son quotidien en images, et à qui elle a fait part de son humeur nostalgique. La chanteuse l'a exprimée en publiant une photo de son chéri Florian Rossi et elle, mais sans leur petite Esmée...

Louane (de son vrai nom Anne Peichert) a envie d'être en été ! En témoigne sa photo publiée sur Instagram ce mercredi 27 janvier 2021, souvenir d'un après-midi ensoleillé à Paris. La jolie blonde de 24 ans en avait profité avec son compagnon Florian Rossi. Le couple avait pris la pose sur les marches de la Rue du Calvaire, à Montmartre, dans le 18e arrondissement.

Respectivement habillés d'une robe florale et de t-shirts, tous les deux chaussés de baskets, Louane et Florian arboraient des tenues légères et de saison. En légende de son poste, la jeune maman s'est contentée d'ajouter un bouquet de fleurs, en clin d'oeil à son look.