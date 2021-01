Louane : son coup de gueule face à Cauet quand il se moquait de son mec

Il y a des séquences qu'on préférerait mettre de côté. Louane a dû faire face à l'une d'entre elles dans l'émission Les enfants de la télé (France 2) dont elle était l'invitée, le dimanche 10 janvier 2021.Laurent Ruquier et ses équipes avaient exhumé une vidéo extraite de son passage chez Cauet, sur les ondes de NRJ12, en 2017.

À l'époque, elle venait présenter le futur tube On était beau, avec son compagnon Florian Rossi au piano. Cauet avait alors décidé d'embêter le musicien. "Ça va Florian Rossi, en forme ? Il est accordé le truc ? Fais une démo !", demandait-il. Problème : son piano n'était pas branché puisqu'il jouait en playback, un fait habituel pour des représentations en radio. "Il fait semblant de jouer", a murmuré Louane à Cauet, pour pas qu'il ne vende la mèche. Trop tard, puisque l'animateur lâche le morceau et déclenche un fou rire sur le plateau.

"Si vous avez envie de me vanner moi, il n'y a pas de soucis, mais vous mettez pas Florian à l'intérieur", avait défendu Louane. Après avoir chanté les premières notes, la chanteuse a été prise d'un fou rire et a finalement refait la chanson, cette fois en piano-voix, en 100% live.

"Très très souvent, en général pour des galères de timing, on arrive dans ce genre de situations où on arrive en radio avec un vrai musicien mais qui joue pour de faux, parce qu'en général, les radios nous disent : 'Non non, on a pas le temps de faire du live, c'est trop compliqué' (...) et en termes de prix ça ne changeait rien. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont capté que le piano était éteint et donc que Flo ne jouait pas pour de vrai. On a fini par trouver ça super chiant. On a arrêté la chanson et on l'a refaite en live. J'ai fait : 'Franchement, ça me saoule', donc j'ai demandé à ce qu'on ai le piano allumé et on a fini par le faire en piano-voix, alors qu'on ne l'avait jamais fait. Ça s'est très très bien passé finalement", a expliqué Louane dans Les enfants de la télé.

L'occasion pour elle de le redire : elle n'acceptera jamais de participer à une émission qui ne la laisse pas chanter en live.

Trois ans après cette séquence, Florian Rossi et Louane sont devenus parents d'une petite fille Esmée, née pendant le confinement.