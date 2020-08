Louane avec sa fille Esmée : moment rare à deux et gazouillis

Née pendant le confinement, la petite fille de Louane Emera et son compagnon Florian Rossi gardera une vie privée. "Cette vie-là, c'est moi qui l'aie choisi, et pas elle, mais ma famille va très bien, j'en suis très fière. Je suis très heureuse de la famille que j'ai aujourd'hui et je suis très très heureuse, comme toute jeune maman, j'imagine. Et c'est trop beau en vrai. J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre", avait-elle expliqué en juin dernier, au cours d'un live.

Tout en annonçant un nouvel album, l'ancienne star de la La Famille Bélier avait confié avoir vécu un confinement "magique". Un moment hors du temps passé à pouponner. "Forcément, je n'aurais pas pu le vivre d'une plus belle façon puisque j'ai eu bien bien le temps de m'occuper d'elle et de ne faire que ça d'ailleurs. C'était vraiment magique", s'était-elle rappelée.