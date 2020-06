Louane lève le voile sur son amoureux, Florian Rossi

En ouvrant son compte personnel, Louane a également choisi d'ouvrir les portes de sa vie amoureuse. En couple avec l'artiste Florian Rossi, la chanteuse et actrice se dévoile à ses côtés sur plusieurs photos et dans une vidéo qu'elle a légendée : "J'avais envie de chanter cette chanson qui compte beaucoup pour moi avec cette personne qui compte encore plus pour moi. Et c'est rare que je poste des chansons ici. C'est même un peu bizarre, mais celle-ci elle est spéciale." On découvre aussi qu'ils ont voyagé ensemble en Thaïlande au début de l'année 2019.