Louane maman pour la première fois : elle révèle le prénom de son bébé en photo

La dernière apparition officielle de Louane remonte au 22 janvier 2020, lorsqu'elle s'était rendue au théâtre du Châtelet, à Paris, pour assister au dernier défilé Haute Couture de Jean Paul Gaultier, marqué par la présence magistrale de Mylène Farmer. La chanteuse de 22 ans, révélée dans The Voice (TF1), s'était présentée seule à la grande soirée mode, habillée d'une robe noire près du corps qui épousait son ventre déjà bien arrondi. Il se murmurait depuis plusieurs mois que la star de La Famille Bélier était enceinte de son premier enfant et elle avait donc choisi événement pour officialiser sa grossesse. Mais si Louane Emera n'avait laissé aucun doute sur le fait qu'elle allait prochainement être maman, elle n'avait accordé aucune interview et n'avait laissé échapper aucune confidence. Après le défilé, Louane avait participé à l'after show, avec plusieurs Miss France.

Puisque son ventre était déjà très arrondi, il semblait très probable qu'elle était engagée dans son troisième et dernier trimestre au mois de janvier et que l'accouchement serait pour bientôt. Il était également plus que probable que Louane donnerait naissance à son premier enfant dans la plus grande discrétion, et c'est effectivement ce qui s'est déroulé.

La jeune artiste a accouché loin des regards indiscrets, dans le plus grand secret, il a plusieurs semaines. Alors que l'heureuse nouvelle avait fuité dans la presse people au début du mois de mai, Louane a choisi de le confirmer aujourd'hui.

Dimanche 7 juin 2020, à l'occasion de la fête des Mères, la jeune maman a annoncé son grand retour sur les réseaux sociaux à ses fans, dont elle dit avoir qu'ils lui ont beaucoup manqué durant sa longue absence. Louane leur offre un magnifique cadeau en leur annonçant la fusion de ses deux pages, sa page officielle et sa page privée @watchoutforthetornado. Sur cette page, on découvre de nombreuses images privées dont celle annonçant la naissance de son bébé, une petite fille. Il s'agit là d'une photo de mains, la sienne, celle du nouveau-né et d'une troisième main, sans aucun doute celle du papa, Florian Rossi. On découvre ainsi que Louane a donné naissance à son premier enfant à la fin du mois de mars et que sa fille s'appelle Esmée.