Louane enceinte : future maman rayonnante au milieu des Miss France

Il se murmurait de plus en plus fort que Louane allait prochainement devenir maman. Effectivement, la chanteuse de 23 ans est bel et bien enceinte et c'est au dernier défilé Haute couture de Jean Paul Gaultier, organisé le 22 janvier 2020 au théâtre du Châtelet lors de la Fashion Week de Paris, que la jeune femme a officialisé la grossesse.

En effet, il n'y a plus aucun doute sur son bonheur à venir puisque Louane Emera a présenté un ventre très arrondi lors de la grande soirée mode, synonyme d'un accouchement proche. L'héroïne de La Famille Bélier est sans aucun doute engagée dans le dernier trimestre de sa grossesse.

Pour cette sortie inattendue, alors qu'elle ne se montre plus depuis plusieurs mois déjà, celle qui a été révélée en 2013 dans The Voice (TF1) a opté pour un look noir composé d'une robe moulante côtelée, d'une veste délicatement posé sur ses épaules et d'une paire de bottines à talons. Et si beaucoup espéraient que Louane serait accompagnée du père de son bébé, il n'en était rien puisque la chanteuse s'est présentée seule.

Pour conclure en beauté son dernier défilé Haute couture qui a attiré du très beau monde, tant sur le catwalk que dans le public, Jean-Paul Gaultier a organisé un after show auquel Louane a participé, mais également de nombreuses Miss France. Parmi elles, Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016) qui, après avoir défilé, a retrouvé son compagnon Diego El Glaoui. Les amoureux avaient le teint halé après avoir passé quelques jours au Maroc, dans un hôtel de luxe.

Sylvie Tellier, Miss France 2002 et présidente du comité Miss France, a également eu le plaisir d'accompagner Clémence Botino (Miss France 2020) à cette grande soirée mode et de retrouver d'autres anciennes reines de beauté :Malika Ménard (Miss France 2010), Maëva Coucke (Miss France 2018) et Laury Thilleman (Miss France 2011).

L'after show du dernier défilé de Jean Paul Gaultier a également attiré Josiane Balasko, Iman Pérez Larsen Thompson, Inès de la Fressange et son compagnon Denis Olivennes ou encore le ministre de la Culture Franck Riester, et Cathy Guetta, rentrée de ses vacances avec son ex-mari David.