Iris Mittenaere : Tendre photo, lèvres contre lèvres, avec Diego El Glaoui

C'est l'amour fou. Après avoir vécu de nombreuses mésaventures sentimentales, Iris Mittenaere semble avoir trouvé la plus belle des chaussures à son pied. En couple avec Diego El Glaoui, la belle Miss Univers est bien décidée à passer l'année 2020 à ses côtés. Sur Instagram, elle a partagé une nouvelle photographie en sa compagnie, en noir et blanc, lèvres contre lèvres. "Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh-so-tight.

Show me that you love me too" – "Prends-moi dans tes bras, bébé. Serre-moi très fort. Montre-moi que tu m'aimes aussi" – écrit-elle, reprenant les sages paroles de Paul Anka dans le titre Put Your Head on My Shoulder (1959).

Je t'admire autant que je t'aime

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont officialisé leur idylle sur les réseaux sociaux le 2 novembre 2019. Et depuis, les tourtereaux ne se privent pas de prouver qu'ils ne peuvent plus se lâcher. En France, à Paris, à New York, en Californie, ils filent le parfait amour à l'internationale puisqu'ils parcourent le globe main dans la main. Ils s'étaient, par exemple, offert une petite escapade à la Réunion juste avant de célébrer Noël séparément. "Je t'admire autant que je t'aime, déclarait-il en l'honneur de sa muse. J'ai déjà hâte d'écrire avec toi de belles histoires sur le chapitre 2020 de notre histoire sans fin."