Iris Mittenaere : Touché, Diego El Glaoui dévoile ses sentiments pour elle

Pour bien commencer l'année 2020, Iris Mittenaere a adressé un tendre message à ses fans et à ceux qui lui ont fait confiance l'année passée. Et si 2019 a été une année "digne des plus grands parcs d'attractions" pour la jeune femme de 26 ans, c'est aussi grâce à son nouvel amoureux Diego El Glaoui. En couple depuis plusieurs mois, les deux tourtereaux enchaînent les voyages et les expériences ensemble. Un coup de foudre intense qui a totalement bouleversé la vie de Miss France 2016.

L'histoire sans fin

Le 1er janvier 2020, elle écrivait ainsi sur Instagram : "2019, c'est aussi la découverte de cette âme... et ça, ça fait clairement partie des plus beaux moments de mon année ... 2020, je sens que tu seras formidable !" Une déclaration touchante qui est allée droit au coeur du jeune homme, puisqu'il n'a pas tardé à répondre à Miss Univers 2016 : "Si touché par tes mots... Je t'admire autant que je t'aime." Très épris de sa nouvelle muse, Diego met clairement des mots sur son amour avec Iris. Pour lui pas de doute, Iris est la femme de sa vie. Il écrit : "J'ai déjà hâte d'écrire avec toi de belles histoires sur le chapitre 2020 de notre histoire sans fin."

Amoureux et très heureux ensemble, le couple avait officialisé sa relation en postant le 2 novembre 2019 un premier cliché à deux à New York. Depuis, l'ancienne reine de beauté semble comblée avec Diego et compte bien savourer de nouvelles aventures avec son chéri en 2020. Après être partis à New York, à la Réunion puis à Los Angeles, quelle sera leur prochaine destination ?