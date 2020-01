David et Cathy Guetta toujours proches: retrouvailles pour des vacances ensemble

Voilà bientôt six ans que David et Cathy Guetta sont séparés. Le célèbre DJ et la reine des soirées d'Ibiza sont toutefois toujours en très bon termes. Pour preuve, ils ont passé des vacances ensemble en compagnie de leur fils Elvis et de plusieurs amis.

Cathy Guetta avait annoncé son divorce avec David en août 2014 lors d'une interview accordée à Paris Match. Quelques années plus tard, l'organisatrice de soirées était revenue sur leur séparation, en juin 2018, toujours dans les pages de Paris Match. "Notre divorce m'a anéantie, j'ai mis trois ans à reprendre mon souffle, trois années pendant lesquelles j'ai eu l'impression que ma vie s'était arrêtée net", avait-elle notamment confié. Si Cathy Guetta avait avoué avoir un peu de passage dans sa vie amoureuse, elle est toujours célibataire aux dernières nouvelles. À la différence de David qui est en couple avec une sublime actrice, Jessica Ledon.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos