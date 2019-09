Cathy Guetta fête les 12 ans de sa discrète fille Angie avec une photo

De retour à Londres, où elle vit avec ses enfants, Cathy Guetta a organisé une fête pour sa fille. La reine des soirées d'Ibiza de 52 ans a ainsi sorti les ballons et une banderole "Happy Birthday" et lui a dressé une belle table pour son anniversaire.

Baignée dans la musique (surtout pop et électro) depuis son plus jeune âge, Angie Guetta voue une passion au piano alors que son grand frère a opté pour une carrière dans le mannequinat. L'adolescente est talentueuse, pour la plus grande fierté de ses parents.

Séparée depuis 2014 de David, Cathy Guetta s'était confiée sur leurs enfants en août 2018, lors d'une interview accordée à Paris Match. "Angie est beaucoup plus artiste. Elle excelle au piano, dessine, fait de la danse, des claquettes. Son rêve pour l'instant : devenir danseuse de comédies musicales. À 10 ans, elle est déjà perfectionniste à un point inimaginable. Elle peut pleurer de rage si elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs", avait-elle confié. "Elvis veut devenir mannequin. Il adore la culture rap et hip-hop et se passionne pour l'univers de la mode liée à ce courant. (...) Il est incollable concernant les looks, sait tout des collaborations entre chanteurs et créateurs. Il aime aussi le foot, qu'il pratique, est fan absolu de Kylian Mbappé. Et je sens déjà poindre en lui l'homme d'affaires", avait-elle déclaré au sujet de son aîné.