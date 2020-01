Iris Mittenaere pose dans un hôtel de luxe et échauffe les esprits

Iris Mittenaere mène une vie à cent à l'heure. Lorsqu'elle ne se produit pas sur la scène du Paradis Latin avec son spectacle de meneuse de revue, la jolie brune multiplie les photoshoots et les collaborations avec les marques. Alors, ses moments de répit, elle les passe avec son chéri Diego El Glaoui. Pour savourer chacun de ses (brefs) moments à deux, le couple aime s'envoler aux quatre coins de monde. Il y a un lieu qu'ils affectionnent tout particulièrement et où ils reviennent souvent, c'est Marrakech, au Maroc.

Et lorsque Miss Univers se déplace, on lui déroule le tapis rouge. Ainsi, Iris Mittenaere a la chance de loger dans endroits somptueux qui pratique des prix exorbitants. En posant au beau milieu de son hôtel de luxe, la belle de 26 ans a quelque peu fait grincer des dents. "C'est magnifique, mais quel est le prix d'une journée de location ? Plus de 1500 euros/jour, c'est bien cela ?", lui a demandé un internaute. Toujours transparente avec sa communauté, Iris Mittenaere n'a pas hésité à lui répondre. "Justement, je viens d'un milieu très modeste et mon but est de montrer aux gens qu'il faut croire en ses rêves pour les réaliser !", s'est-elle défendue.

Et de poursuivre en assurant vouloir toujours faire profiter ses abonnés de ses bons plans : "Il ne s'agit pas de partager uniquement mon quotidien, mais de partager des moments de vie comme lorsque je vous donne la chance de participer à de magnifiques concours. Ainsi penses-tu que cela plairait à ma communauté que je leur donne la chance de gagner exactement le même séjour que le mien ? C'est chouette de vivre ces moments-là, encore plus de permettre aux gens qui me suivent de les vivre." Une réponse qui fait mouche !