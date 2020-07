Louane maman : nouvelles confidences sur sa vie avec sa fille Esmée

À seulement 23 ans, Louane a déjà parcouru beaucoup de chemin. Révélée en 2013 dans The Voice, elle a déjà vendu près de 2 millions d'albums avec ses premiers opus, sans oublier sa victoire aux César pour le film La Famille Bélier en 2015. Elle est enfin de retour après de longs mois de silence, rythmés par la naissance de son premier enfant avec le musicien Florian Rossi. Ce vendredi 3 juillet 2020 donc, elle sort son nouveau single, tiré de son prochain album attendu à l'automne prochain, intitulé Donne-moi ton coeur et en collaboration avec le rappeur Damso.

Pour RTL, la chanteuse a accepté d'en dire un peu plus sur la conception de ce morceau. "Cette chanson est née à Bruxelles avec Damso. Elle a des influences un peu fin 90, début 2000, vraiment cool, qui mélange vraiment bien le hip-hop et l'électro. Et en fait, cette chanson, elle est née d'une longue longue discussion avec Damso. (...) Elle fait le parallèle entre la vie que j'ai pu avoir avant de faire de la musique professionnellement et ma vie aujourd'hui, donc c'est vraiment beau, car il y a une forme de nostalgie et de fierté", a-t-elle expliqué. Au passage, Louane assure s'être "beaucoup plus impliquée" dans ce disque qui aura "beaucoup d'influences différentes, un peu urbaines, un peu trap, un peu portugaises aussi, un peu françaises aussi", car pour la jeune femme, dans la musique, "il n'y a pas à choisir".

Alors, peut-être est-ce l'arrivée de sa fille Esmée dans sa vie en plein confinement qui lui a donné envie de dévoiler un autre aspect de sa personnalité. Mais quoi qu'il en soit, Louane reste catégorique : pas question d'exposer son enfant. Pour RTL, elle accepte toutefois d'offrir de timides confidences sur son nouveau quotidien de maman. "Je ne sais pas si ça m'a changée, mais ça fait grandir comme chaque étape de la vie. C'est énormément de bonheur. Je suis très très heureuse parce que tout se passe bien, et j'ai énormément de chance", a-t-elle déclaré au micro de la station de radio. Un petit aparté qui devra contenter ses fans puisque Louane insiste sur le fait de "mettre des barrières là où il en faut". "Il faut savoir se protéger et protéger son entourage, je n'ai jamais trop parlé de ma famille et c'est pas maintenant que je vais commencer parce que c'est moi qui ai choisi cette vie-là, pas eux en général. Pour trouver une forme de bonheur, il faut savoir se protéger." Une chose est sûre, la jolie blonde est en tout cas sur un petit nuage !